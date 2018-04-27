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Минкультуры предложил наказывать недобросовестных арендодателей жилья на курортах
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Минкультуры предложил наказывать недобросовестных арендодателей жилья на курортах 

ТАСС 1 час назад
КАЛУГА, 27 апреля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ инициирует внесение изменений в Кодекс административных правонарушений РФ для того, чтобы привлекать недобросовестных арендодателей квартир к административной ответственности на российских курортах. Об этом в пятницу сообщила заместитель министра культуры Алла Манилова в ходе пленарного заседания Координационного совета по туризму при Минкультуре РФ в Калуге.
"Нам нужно навести порядок на арендном рынке жилья в курортных зонах, для решения этой задачи мы обсуждаем несколько решений, операций для внесения изменений в Налоговый кодекс РФ в части введения патента для самозанятых граждан, внесения в Кодекс административных правонарушений РФ в части введения административной ответственности для недобросовестных квартиросдатчиков. Также обсуждаем запрет и введение административной ответственности для серверов бронирования за рекламу и продвижение неклассифицированных гостиниц, жилья без патентов. С нас никто не снимал задачи сделать рынок прозрачным", — сказала Манилова.
О проблеме рынка жилья заявляли не только на российских курортах, где стоимость аренды в сутки может достигать десятков тысяч рублей, но и в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Так, например, в Сочи в дни матчей ЧМ-2018 сутки проживания в некоторых квартирах достигают 160-200 тыс. рублей. В Екатеринбурге в дни проведения матчей стоимость арендного жилья в одном пятиэтажном доме, построенном в 1960-1970-х годах рядом со стадионом, достигала 50 тыс. рублей за сутки проживания в однокомнатной квартире.
ТАСС: последние новости
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