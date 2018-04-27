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Новый порядок размещения инженерных сетей сократит сроки ввода объектов по программе реновации — Сергей Лёвкин
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Новый порядок размещения инженерных сетей сократит сроки ввода объектов по программе реновации — Сергей Лёвкин 

Департамент градостроительной политики города Москвы 1 час назад
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Сергей Иванович, одним из актуальных вопросов при реализации Программы реновации остается подключение построенных домов к инженерным сетям. 10 апреля Мэром Москвы подписано постановление № 283-ПП, упрощает ли оно действующий порядок строительства инженерных сетей?
Да, действительно, принятым документом упрощен порядок размещения инженерных сетей при реализации столичной программы реновации жилья. Постановлением установлен перечень линейных объектов, размещение которых в рамках реновации будет осуществляться на основании разрешения на использование земельного участка.
Именно получение такого разрешения позволит избежать длительного процесса оформления имущественно-земельных отношений. Срок получения разрешения составляет всего 10 рабочих дней. Напомню, что до принятия постановления процесс подключения новостроек к инженерным сетям зачастую затягивался, прежде всего из-за оформления земельно-имущественных отношений.
Более того, при размещении объектов, указанных в перечне, не требуется разработка проекта планировки территории. Прохождение трассы будет определяться согласованной схемой, прилагаемой к разрешению.
В общем, принятие данного постановления не только повлияет на сроки размещения инженерных сетей, но и в целом позволит сократить сроки подключения новостроек, построенных в рамках Программы реновации.
Какие объекты входят в данный перечень?
В данный перечень вошли линейные объекты почти всех видов сетей. Это тепловые сети, транспортирующие водяной пар с рабочим давлением от 0,07 МПа до 1,6 МПа включительно или горячую воду с температурой от 115 до 150 градусов, электрические сети напряжением от 20 кВ до 35 кВ включительно а также водопроводные регулирующие узлы, насосные станции, дренажно-насосные станции, сооружения поверхностного водоотвода, технологически связанные с сетями водоснабжения и водоотведения.
Существует ли сегодня регламент предоставления услуги по выдаче разрешения на использование? Изменились ли условия и порядок выдачи такого разрешения для реновации?
Да, в настоящее время, регламент по предоставлению данной услуги уже существует. Для выдачи такого разрешения при реализации Программы реновации существует ряд особенностей. Во-первых, в дополнение к заявлению и остальным документам необходимо приложить договор технологического присоединения объекта или договор перекладки сетей инженерно-технического обеспечения, одной из сторон которого является Московский фонд реновации жилой застройки. Во-вторых, подключаемый объект или перекладываемая инженерная сеть должны располагаться в границах территории, на которую утвержден проект планировки территории реновации, или в границах кварталов, включенных в адресный перечень кварталов реновации для строительства «стартовых» домов.
Департамент градостроительной политики города Москвы: последние новости
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