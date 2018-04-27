Около 10 млрд рублей необходимо на строительство кампуса филиала МГТУ им. Баумана в Калуге

ТАСС , 27 апреля. На строительство инновационного кампуса филиала Московского государственного технического университета ( МГТУ ) имени Н. Э. Баумана в Калуге потребуется около 10 млрд рублей. Проект уже прошел экспертизу, сообщил в пятницу на внеочередном заседании городской думы губернатор региона Анатолий Артамонов

"Мы в скором времени должны будем приступить к реализации еще одного гигантского проекта — строительству кампуса Бауманского университета на правом берегу. Около 10 млрд рублей потребуется для реализации данного проекта. На сегодняшний день заканчиваются все формальности для того, чтобы этот объект вошел в федеральный проект, мы сделали проектно-сметную документацию, она прошла экспертизу", — сказал Артамонов.

Ранее в администрации филиала МГТУ им. Баумана сообщали, что строительство кампуса обойдется в 7 млрд рублей. В него войдет комплекс общежитий, корпусов, спортивных центров. Работы планируется начать в 2018 году с вводом эксплуатацию в 2020 году. Как пояснили в вузе, строительство кампуса позволит почти вчетверо увеличить количество мест в общежитиях филиала, которые пока могут разместить около 700 человек.

Калужский филиал образован 20 апреля 1959 года приказом Министра высшего образования СССР как вечерний факультет Московского высшего технического училища им. Н. Э. Баумана.