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Под Челябинском продают коттедж за 140 миллионов
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Под Челябинском продают коттедж за 140 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В сети появилось объявление о продаже усадьбы под Челябинском за 140 миллионов, сообщает пресс-служба сайта по поиску недвижимости N1.RU 10 марта. На данный момент это самый дорогой объект, который можно купить в Челябинской области.
Дом расположене на Увильдах. Его площадь — 500 квадратных метров.
В объявлении сказано, что в резиденции есть бассейн, кинотеатр, гостевой дом, гараж, зона барбекю, а также игровой домик для детей.
«Строили по итальянскому дизайн-проекту, при строительстве использовались современные, брендовые, дорогие и очень качественные материалы», — добавили авторы.
«Коттедж в Увильдах — один из самых дорогих объектов, когда-либо продавшихся не только в Челябинской области, но и на Урале в целом. Немного дороже сейчас продается только загородный дом в Екатеринбурге. Его цена — 146,9 миллиона рублей», — рассказала руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.
Ранее аналитики рассказывали о «золотых» дачах Южного Урала. Выяснилось, что самые высокие средние цены на дома — в Аргаяшском районе, на территории которого и находится усадьба за 140 миллионов рублей. Этот объект принял пальму первенства у коттеджа, также расположенного на Увильдах, и стоящего 61 миллион.
Фото: chelyabinsk. n1.ru
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