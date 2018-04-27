Под Челябинском продают коттедж за 140 миллионов

В сети появилось объявление о продаже усадьбы под Челябинском за 140 миллионов, сообщает пресс-служба сайта по поиску недвижимости N1.RU 10 марта. На данный момент это самый дорогой объект, который можно купить в Челябинской области

Дом расположене на Увильдах. Его площадь — 500 квадратных метров.

В объявлении сказано, что в резиденции есть бассейн, кинотеатр, гостевой дом, гараж, зона барбекю, а также игровой домик для детей.

«Строили по итальянскому дизайн-проекту, при строительстве использовались современные, брендовые, дорогие и очень качественные материалы», — добавили авторы.

«Коттедж в Увильдах — один из самых дорогих объектов, когда-либо продавшихся не только в Челябинской области, но и на Урале в целом. Немного дороже сейчас продается только загородный дом в Екатеринбурге . Его цена — 146,9 миллиона рублей», — рассказала руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва

Ранее аналитики рассказывали о «золотых» дачах Южного Урала. Выяснилось, что самые высокие средние цены на дома — в Аргаяшском районе, на территории которого и находится усадьба за 140 миллионов рублей. Этот объект принял пальму первенства у коттеджа, также расположенного на Увильдах, и стоящего 61 миллион.

Фото: chelyabinsk. n1.ru