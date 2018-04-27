За нарушения в использовании имущества Подмосковья начислили более 850 тыс. руб штрафов

Подмосковье выписали штрафы на сумму более 850 тысяч рублей за нарушения при использовании областного имущества в 2017-2018 годах, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

В рамках защиты областной собственности министерство имущественных отношений Московской области в соответствии с ежегодным планом осуществляет контроль за использованием областного имущества юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

«В 2017 году Минмособлимущество провело 84 проверки в учреждениях здравоохранения. В 18 из них не было нарушений. Остальным 66 учреждениям был начислен 201 штраф на сумму 672 тысячи рублей, среди которых 64 штрафа было вынесено должностным лицам, а два — юридическим. Также выдано 202 предписания об устранении выявленных нарушений», — сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев

По его словам, в плане проверки на 2018 год стоит 111 учреждений социальной, образовательной и спортивной сфер Московской области. За первый квартал 2018 года проведено 23 проверки и вынесено 44 постановления на 181 тысячу рублей штрафа, а также 46 требований об устранении нарушений. Чаще всего штрафы накладываются на лиц, ответственных за имущество. За первый квартал оштрафованы 22 должностных лица.

Так, штраф от 4 до 5 тысяч рублей можно получить, к примеру, если распорядился областным имуществом без разрешения правительства области. Использование областного имущества без оформления документов или осуществление несанкционированных перепланировок приводят к штрафу должностных лиц на сумму от 2 до 3 тысяч рублей, а юридических лица должны будут заплатить от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Штраф от 1 тысячи до 2 тысяч рублей может быть наложен и за ненадлежащую «заботу» об имуществе.