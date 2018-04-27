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Правоохранители установили местонахождение разыскиваемого экс-министра ЖКХ Дагестана
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Правоохранители установили местонахождение разыскиваемого экс-министра ЖКХ Дагестана 

ТАСС 2 часа назад
МАХАЧКАЛА, 27 апреля. /Корр. ТАСС /. Правоохранительные органы Дагестана установили местонахождение бывшего министра строительства и ЖКХ республики Ибрагима Казибекова. Об этом в пятницу журналистам сообщил первый заместитель министра внутренних дел Дагестана Сергей Карпов.
"Его (Казибекова) местонахождение установлено. К сожалению, некоторые страны не экстрадируют подозреваемых в подобных преступлениях", — заявил Карпов, не уточнив страну нахождения экс-министра.
Бывший министр строительства и ЖКХ Дагестан Ибрагим Казибеков был объявлен в розыск 14 марта, он подозревается в «присвоении или растрате, совершенном организованной группой, либо в особо крупном размере», «мошенничестве, совершенном группой, либо в особо крупном размере» (завышение стоимости квадратного метра при строительстве домов в рамках реализации программы переселения из аварийного жилья и др)".
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