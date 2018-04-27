Правоохранители установили местонахождение разыскиваемого экс-министра ЖКХ Дагестана

"Его (Казибекова) местонахождение установлено. К сожалению, некоторые страны не экстрадируют подозреваемых в подобных преступлениях", — заявил Карпов, не уточнив страну нахождения экс-министра.

Бывший министр строительства и ЖКХ Дагестан Ибрагим Казибеков был объявлен в розыск 14 марта, он подозревается в «присвоении или растрате, совершенном организованной группой, либо в особо крупном размере», «мошенничестве, совершенном группой, либо в особо крупном размере» (завышение стоимости квадратного метра при строительстве домов в рамках реализации программы переселения из аварийного жилья и др)".