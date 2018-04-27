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На Шейнкмана-Ленина сдается в аренду подвал
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На Шейнкмана-Ленина сдается в аренду подвал 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» предоставляет в аренду площади по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 7/ улица Шейнкмана, д.33.
Общая характеристика площадей: помещения подвала общей площадью 177,5 кв.м. Помещения идеально подойдут для хранения архивных документов, размещения швейного ателье, мастерской, склада или офиса частного охранного предприятия. Помещения подвала теплые, отсутствуют потолочные коммуникации. В наличии собственная парковка за шлагбаумом.
Размер ежемесячной арендной платы за всю площадь составляет 25 977,13 рублей. Объекты передаются путем проведения аукциона на право заключения договора аренды сроком на 5 лет.
Коммунальные услуги оплачиваются отдельно, пропорционально занимаемой площади, на основании выставленных актов.
За дополнительной информацией Вы можете обратиться по тел. : 8 (343) 257-84-60, +7 922 120 87 90 или через официальный сайт www.rdmugiso.ru.
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