Объем строительных работ в Тамбовской области за I квартал вырос на 27%

ТАМБОВ , 27 апр — РИА Новости . Объем строительных работ в Тамбовской области по итогам первого квартала 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,9%, до 3 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации со ссылкой на Тамбовстат.

По его словам, столь значительный рост достигнут за счет нескольких факторов. Так, в январе-марте в регионе введены в эксплуатацию мощности по производству растительного масла методом экстракции на 150 тонн переработки в сутки, зерносеменохранилища на 10 тысяч тонн единовременного хранения, хранилища для картофеля, овощей и фруктов на 4 тысячи тонн, а также торговые предприятия на 1,5 тысячи квадратных метров торговой площади, а также другие объекты.

"Из объектов социально-культурной сферы в первом квартале введены в строй гемодиализный центр на 25 аппаратов искусственной почки в Тамбове и современный дом культуры в Ивановке . Причем это первый объект культуры, построенный за многие годы не в областном центре, а в районе. Кроме того, завершена масштабная реконструкция в Первомайском доме культуры", — сказал представитель пресс-службы.

Дальнейшее развитие получило и жилищное строительство как одно из приоритетных направлений в развитии экономики и социальной сферы области. В первом квартале построено за счет всех источников финансирования построены 725 квартир общей площадью 80,7 тысяч квадратных метров. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года ввод жилья увеличился на 3,7%а. Почти 80% введенного по области жилья обеспечили индивидуальные застройщики.

В пресс-службе добавили, что из категории инфраструктурных объектов за первый квартал этого года в области введены в действие 30,9 километров газовых сетей коммунального назначения и 18,7 километров водопроводных сетей.

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