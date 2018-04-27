«У нас не спальный район, а район, в котором хочется жить»

Виктор Германович, какие задачи на ближайшую перспективу стоят перед вами как перед генеральным директором?

— Моя первая задача — дальнейшая реализация проекта комплексного освоения территории «Академический», причем нарастающими темпами. В том числе, и ту атмосферу, что есть в «Академическом», и те принципиальные градостроительные решения, которые нужно развивать. Сегодня перед нами стоят грандиозные задачи в части строительной программы, — это строительство порядка 150 тысяч квадратных метров недвижимости в год и такие же по объему продажи, с нарастанием в ближайшие три года. Если мы эти программы выполним, то займем лидирующие позиции на рынке Екатеринбурга Свердловской области . Это очень высокая для нас планка, но вполне реальная. Я думаю, мы достигнем этой цели.

Какие кварталы сегодня строятся в «Академическом»?

— Сегодня мы строим три серьезных объекта. Первый — это «Преображенский квартал»: четыре дома сданы, всего — восемь. Пятый дом сдается 15 июня, затем шестой, все они будут сданы в этом году. Есть дома с улучшенной отделкой, новым подходом к местам общего пользования, развитой внутридомовой территорией. Рядом Преображенский парк, будет потрясающая аллея, скорее всего ивовая, с подсветкой.

Во-вторых, мы строим «26 квартал» — это квартал на набережной. Через квартал будет проходить русло реки Патрушихи. Здесь тоже реализованы очень интересные решения, которых ранее не было: и студии, и двухуровневые квартиры с отдельным входом с улицы. Реализация проекта рассчитана на несколько лет.

Также мы строим «9 квартал» — это медкластер. Это тот микрорайон, который мы позиционируем как наш новый бренд. Название пока не буду говорить. В этом квартале у нас рядом будут расположены и медицинский университет, и Институт материнства и младенчества. Первый дом будет сдан уже в этом году.

Вы сказали, что в новых кварталах будут реализованы новые интересные решения. Судя по тому, что уже озвучено, это будет жилье уже другого уровня. С чем это связано? Это запрос со стороны самих покупателей недвижимости?

— Мы работаем в рынке «эконом» и «эконом +». С одной стороны, это очень конкурентная среда, с другой, востребованная среда. Чтобы здесь быть лидером, нужно иметь конкурентные преимущества. Соответственно, чем больше различных квартир для различных групп населения, тем лучше. Мы предлагаем людям любой выбор, какой возможен, поэтому у нас расширенная линейка предложений.

Насколько я знаю, сегодня в Екатеринбурге реализуются лишь два проекта комплексного освоения территорий — «Академический» и «Солнечный». В чем принципиальное отличие «Академического»?

— Я не могу говорить о других проектах, поэтому остановлюсь только на «Академическом». Основных преимуществ у нашего проекта несколько. О некоторых из них уже говорилось. Это, например, опережающее развитие социальной инфраструктуры и применение инновационных технологий в проектировании и строительстве домов, их обеспечении комплексом коммунальных услуг. Мы не просто компания, которая строит жилье и уходит с рынка, мы участвуем в проектах строительства социальной инфраструктуры, дорожной и транспортной инфраструктуры. Сегодня в «Академическом» три школы: № 16, №19, № 23, в этом году будет введено в эксплуатацию второе здание школы № 23, детские сады. Мы проектируем улицы и обслуживаем внутридомовые пространства. Даже когда школа построена, мы не забываем ее. В районе действует социально-педагогический комплекс, мы совместно проводим большое количество мероприятий. Это здорово для района, потому что люди живут в определенном социуме, определенной атмосфере и в определенном настроении, которые существуют в «Академическом».

Вы сказали, что в «Академическом» есть три школы, но я знаю, что количество первых классов там превышает десять…. С чем это связано?

— К сожалению, очень часто компании строят и не задумываются о тех проблемах, которые существуют у людей, живущих в этих домах. И часто нагрузка от прилегающих микрорайонов ложится на «Академический». Что мы можем с этим сделать? Будем дальше проектировать и строить школы. Сегодня мы проектируем школу и детские сады в квартале на набережной, про который уже говорили. Будет школа и в квартале, входящем в состав медкластера.

В какие сроки планируется реализовать проект медкластера? И что сегодня там происходит?

— Сегодня для нас медкластер — это, в первую очередь, Институт материнства и младенчества и Уральский государственный медицинский университет. Проектная документация НИИ ОММ уже прошла экспертизу. В настоящее время уже есть соглашение между правительством и нашими компаниями — в ближайшее время выйдем на стройку. Что касается УГМУ, то разработано медико-техническое задание комплекса зданий медицинского университета. В нем будет реализовано современная концепция единства образовательного, лечебного и научно-исследовательского процессов. В образовательный блок УГМУ войдут собственно учебные корпуса, комплекс средств автоматизации «Электронный университет УГМУ», симуляционно-аккредитационный центр, научный блок, университетский консультативно-диагностический центр, университетская многопрофильная клиника, стоматологическая клиника. Сейчас это медико-техническое задание передается в Минздрав России . Все это в комплексе даст новые рабочие места «Академическому» и придаст новый импульс его развитию.

А проект технопарка?

— Технопарк — это также одно из стратегических направлений развития района. В дальнейшем мы планируем размещение в районе высокотехнологичных и экологически безопасных предприятий, которые осваивают инновационные научные разработки. Территории для этого предусмотрены в планах застройки «Академического» и мы предлагаем партнерам совместно развеивать технопарк в «Академическом».

В «Академическом» есть «умные дома»…Как в дальнейшем это направление будет развиваться? Будут ли «умные технологии» распространены на все дома?

— Строительство «умных домов» выйдет на новый уровень. Такой класс жилья востребован на рынке и перспективен. У «Академического» здесь есть своя специфика. Обычно технологии «умного дома» применяются для жилья высокой классности. Мы же будем развивать этот формат для жилых домов класса «эконом +». Он включает целый комплекс проектных решений. Некоторые из них реализованы в уже сданных домах. Это, например, диспетчеризация, управление освещением и лифтами. Еще ряд опций мы планируем внедрять в дальнейшем. В их числе — климат-контроль, датчики протечек, автоматический биллинг и другие. Все это значительно расширяет сферу применения «умных технологий» и дает нам конкурентные преимущества.

Как будет развиваться система безопасности в «Академическом», которая сегодня уже существует? Район славится тем, что здесь можно со спокойной душой отпускать ребенка в школу, потому что весь его маршрут можно отслеживать по камерам…

— Сегодня в «Академическом» установлены и действуют порядка 3 тысяч видеокамер, есть группа быстрого реагирования. Дальше мы будем строить кварталы, и система обеспечения безопасности будет только расширяться. Эти меры создают атмосферу для людей — атмосферу спокойствия: уже не хочется, наверное, совершать преступления. Человеку порой сложно объяснить, что не стоит совершать каких-либо правонарушений. А если создать соответствующие условия, это влияет на людей и их настроение, отношение к собственности и к общественным местам. У нас практически нет серьезных правонарушений.

«Академический» — это вообще такой город внутри города со своей атмосферой, своими праздниками, концертами и так далее. Почему вы считаете, что важно таким образом формировать городскую среду?

— Формирование благоприятного климата внутри района — важная задача компании. Такая атмосфера формирует отношение к району, поэтому у нас не «спальный район», а район, в котором хочется жить. Мы понимаем, что район будет развиваться, планируется, что «Академический» будет восьмым районом Екатеринбурга, поэтому мы приложим все усилия для развития этой политики, этой атмосферы, чтобы было не просто желание здесь жить, а не хотелось из района выезжать.

Каким вы видите себе «Академический» через пять лет? Кто здесь живет? Какой здесь ритм жизни?

— Масштаб района, конечно, увеличится, у него появятся новые функции — образовательная, научная, административная. Через пять лет будет в основном сформирован медицинский кластер. К этому времени, надеюсь, на карте города появится новый, восьмой по счету административный район. Его ядром станет центр современного жилого района «Академический» вблизи Преображенского парка. В районе станет значительно больше коммерческой недвижимости, появятся офисные здания, новые высококвалифицированные рабочие места. Ритм жизни, конечно, ускорится, а вот атмосфера останется прежней.