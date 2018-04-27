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Квартиры на вторичном рынке подорожали
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Квартиры на вторичном рынке подорожали впервые за 3 года 

Вести.Ru 50 минут назад
Фото: SHUTTERSTOCK.COM
Впервые с декабря 2015 года жилье на вторичном рынке начало дорожать, говорится в исследовании компании "Азбука жилья".
Аналитики отмечают, что на протяжении практически всего прошлого года средняя стоимость квартир на вторичном рынке снижалась, в начале 2018 года цена стабилизировалась, а затем начала расти.
Средняя стоимость вторичной квартиры самого бюджетного сегмента составляет по состоянию на конец апреля 7,93 миллиона рублей. Квартира с рук в комфор-классе обойдется в 17,76 миллиона рублей, в бизнес-классе — в 43,8 миллиона.
Сильнее всего за год подорожал комфорт-класс — цена прибавила 4,1%. Эконом-класс стал дороже на 2,1%, а бизнес-класс подешевел на 1%.
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