Гендиректор ГК «КОРТРОС» развеял мифы и страхи высотного строительства

На начало 2018 года средняя этажность новостроек в России составила 16 этажей — это на 2,5% больше показателей прошлого года. Самый высокий результат с 21 этажом — у Москвы , где на данный момент строится порядка 30 небоскребов высотой более 100 метров. Такие цифры были озвучены на практической конференции РБК «Небоскребы России: новые тренды и возможности».

Генеральный директор Группы компаний «КОРТРОС» Станислав Киселев в своем выступлении отметил, что для отечественного рынка высотное строительство — довольно новый, но быстроразвивающийся тренд.

"Естественно, как и все новое, реализация данных проектов порождает новые мифы и страхи у потребителей, связанные с инженерным оснащением, вентиляционными системами, напором подачи воды и так далее. Но благодаря современным технологиям на сегодняшний день эксплуатация высотного здания ничем не отличается по удобству и безопасности эксплуатации зданий меньшей этажности. Так, например, в ЖК Headliner мы используем современные лифты, которые обеспечивают большую скорость и плавный ход, при этом их использование безопасно благодаря качественным тормозным механизмам с дублированием", — рассказал он.

Немаловажным фактором развития высотного строительства С. Киселев назвал организацию придомовой территории и сохранение естественной среды данного пространства.