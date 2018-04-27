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Предусмотрены ли налоговые льготы для дачников?
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Предусмотрены ли налоговые льготы для дачников? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
«Пенсионеры, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства, ветераны боевых действий и ветераны ВОВ могут оплачивать налог на дачный участок в меньшем размере. Если площадь участка меньше или равна шести соткам — налог на землю начислять не будут. Если больше, начислят на площадь за вычетом шести соток. Кроме того, для данной категории лиц предусмотрена льгота по налогу на имущество. Они могут освободиться от налога за один дом, одну квартиру или комнату и один гараж, — отвечает начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС по Коми Светлана Чуракина. — О праве на льготу нужно заявить тем гражданам, кто раньше налоговыми льготами не пользовался. Сделать это можно лично в инспекции, МФЦ или через Личный кабинет налогоплательщика. В заявлении следует указывать все имеющиеся льготы. Уточнить их наличие можно в сервисе „Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам“ на сайте www.nalog.ru. Тем, кто когда-либо уже заполнял заявление на льготу, обращаться никуда не нужно. Льгота применится автоматически».
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