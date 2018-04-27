Комплекс «IQ‑квартал» в «Москва‑Сити» получил премию CRE Moscow Awards 2018

Торжественная церемония награждения состоялась 26 апреля в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

«МФК «IQ-квартал» — амбициозный и знаковый для компании проект, который включает в себя премиальные апартаменты и офисы класса «А», целый комплекс современных инженерных решений и транспортную составляющую, важную для города и делового квартала «Москва-Сити», — отметил президент «Галс-Девелопмент» Сергей Калинин

Он добавил, что «IQ-квартал» обладает ярким внешним обликом и уникальным набором характеристик и по праву заслужил главную профессиональную награду рынка коммерческой недвижимости.

«Благодарим организаторов и уважаемое жюри премии CRE Awards за высокую оценку нашей работы», — заключил Калинин.

МФК «IQ-квартал» общей площадью 228 тысяч квадратных метров образуют три башни переменной этажности (21, 33, 42 этажа) и многофункциональный терминальный комплекс. Проект фасадных решений разработан американским архитектурным бюро NBBJ East LLC. В двух зданиях высотой 33 и 42 этажа расположены офисы класса «А». В третьей жилой башне высотой 21 этаж располагается 207 апартаментов премиального класса.

Здание с апартаментами и пятиуровневый подземный паркинг на 716 машино-мест были введены в эксплуатацию в конце 2016 года. Две офисные башни и многофункциональный терминальный комплекс введены в эксплуатацию в 2017 году. Управление и эксплуатацию жилой башни МФК «IQ-квартал» осуществляет компания Colliers International.

Commercial Real Estate Awards — профессиональная премия в области коммерческой недвижимости, учрежденная в 2003 году. Компания «Галс-Девелопмент» неоднократно становилась лауреатом данной премии. В 2016 году президент компании Сергей Калинин победил в номинации «Персона года». В 2015 году компания «Галс-Девелопмент» признана девелопером года, Центральный детский магазин на Лубянке стал лучшим в номинации «Средний торговый центр».