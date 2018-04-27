До завершения подачи декларации о доходах физлиц осталось два дня

Заполненную декларацию по форме 3-НДФД (налог на доходы физических лиц) можно привезти в налоговую инспекцию лично. Но если в оставшееся время уже не успеть, можно воспользоваться «Личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц», это самый удобный способ, поясняют "Российской газете" в Федеральной налоговой службе (ФНС). Заполняется декларация в интерактивном режиме без скачивания программы. Подписывается документ усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую нетрудно скачать и установить прямо из «Личного кабинета».

Можно отправить декларацию по почте. Приложить опись вложений, а датой сдачи будет дата отправления, поясняет партнер бюро «Деловой фарватер» Антон Соничев . На почтовом штемпеле должна стоять дата 3 мая 2018 года или более ранняя.

Пропуск срока влечет санкции. «Штраф за непредставление декларации в срок — 5 процентов не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее тысячи рублей», — поясняют в Федеральной налоговой службе.

Кому же стоит позаботиться о своевременной подаче декларации? Граждан, которые должны отчитаться о доходах, можно разделить на две группы.

Во-первых, подают декларацию физические лица, получившие доходы, с которых не уплачен налог.

Среди них, например, те, кто в 2017 году продал автомобиль или квартиру, которая была в собственности меньше трех лет. Также декларируют свои доходы граждане, которые сдавали в аренду квартиру или получали другие доходы, например, выиграли в лотерею или получили в подарок недвижимость не от близких родственников. Близкими родственниками считаются родители, дети, супруги, братья и сестры. Отчитываются о доходах и те, кто получил вознаграждение как автор или наследник авторов произведений науки, литературы, искусства и изобретений или получил доходы от зарубежных источников.

Во-вторых, декларацию подают те, кто занимается деятельностью, приносящей доход.

Среди них индивидуальные предприниматели, медиаторы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие частнопрактикующие лица.

Доходы физических лиц облагаются налогом по ставке 13 процентов от полученных сумм. В Федеральной налоговой службе напомнили, что рассчитанную сумму налога нужно заплатить до 16 июля этого года.

А вот с декларациями для получения различных налоговых вычетов можно не спешить. По закону, их можно направлять в налоговую инспекцию в любое время в течение года.