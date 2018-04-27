Глава ХМАО взялась за решение проблем обманутых дольщиков

Вчера, 26 апреля, состоялась встреча губернатора ХМАО — Югры Натальи Комаровой с обманутыми дольщиками из Нефтеюганска , которые собирались устроить митинг. По итогам переговоров подготовлен перечень поручений главы региона, документ имеется в распоряжении редакции «URA.RU».

В ходе встречи стало известно, что в отношении одного из недобросовестных застройщиков возбудили уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере.

В разговоре с журналистами представитель обманутых дольщиков Зоя Гарбар рассказала, что застройщик в лице Руслана Юсупова , руководителя компании ООО «Артель», пообещал возвести дом в микрорайоне 16/а. Он собрал около 250 млн рублей, но стройка велась очень медленно. «В отношении Юсупова мы подавали заявления в правоохранительные органы и в прокуратуру , а вчера против него было возбуждено уголовное дело по факту хищения особо крупном размере», — отметила представительница обманутых дольщиков.

По её словам, есть застройщик, готовый закончить работы, однако Юсупов не передаёт ему права на объект. «Две недели назад он вышел на связь и сообщил, что готов передать стройку, но это осталось обещанием. И живёт он в Тюмени , а здесь у него только офис», — уточнила Гарбар. Есть вариант передачи прав через банкротство, «но это долго и дорого». По этому вопросу Комарова поручила региональному департаменту строительства подготовить обращение к тюменскому губернатору Владимиру Якушеву о недобросовестности ООО «Артель», а также о содействии в понуждении передать права на строительство другому застройщику.

Что касается обманутых дольщиков второго дома в 17-м микрорайоне, с которыми встречалась Комарова, то застройщик ООО «Технологии», выразивший желание достроить здание, заявил, что его не пускают на стройку. «Он подал в суд, чтобы по этому решению было передано право на строительство, однако, по словам конкурсного управляющего, объект имеет много текущих платежей, которые кто-то должен погасить», — уточнила Гарбар. По данному вопросу Комарова поручила мэрии Нефтеюганска вместе с региональным департаментом строительства оказать содействие ООО «Технологии» в подготовке документов в арбитражный суд.

Губернатор Югры также поручил мэрии Нефтеюганска до 10 мая разработать «дорожную карту» завершения строительства с учётом требований кредиторов и прав дольщиков. Таким образом, «по каждому дольщику будет составлен индивидуальный паспорт с подробным планом-графиком того, что и до какого числа будет происходить», — уточнил другой представитель инициативной группы Дмитрий Чепурко.

21 апреля обманутые дольщики из Нефтеюганска планировали провести митинг, на который пригласили и Комарову. Однако та предложила им личную встречу. «Перенесите митинг, мы всё решим», — пообещала она тогда.

Дело действительно сдвинулось с мёртвой точки. «И правда, за ближайшие дни было решено многое. Мы решили перенести митинг на две недели, на 5 мая», — заключила Гарбар. Но, по её словам, все удовлетворены действиями главы региона, и, возможно, митинга не будет.