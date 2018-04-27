Застройщик получил право открыть продажи 3-й очереди жилого комплекса «Сердце Столицы»

Москомстройинвест одобрил реализацию 1-го этапа 3-й очереди строительства жилого комплекса «Сердце Столицы», который расположен по адресу: улица Шеногина, владение 1; Шелепихинская набережная, владение 34. Об этом сегодня сообщил Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев

Заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве №214-ФЗ выдано АО «Дон-Строй Инвест», которое возводит данную многофункциональную комплексную застройку.

«Получение ЗОС дает застройщику право начать реализацию 1-го этапа 3-й очереди строительства объекта, в рамках которого планируется построить многоэтажный корпус с квартирами и нежилыми помещениями», — отметил Председатель Комитета.

Возведение жилой комплекс «Сердце Столицы» проходит в три очереди. В рамках проекта инвестор намерен построить 7 корпусов переменной этажности с квартирами и апартаментами, школу для 500 учеников, детский сад на 225 мест, офисное здание. Общая площадь застройки составит порядка 850 000 квадратных метров. Здесь планируется обустроить общественный центр с многофункциональным павильоном, летний театр и водоем. Также на территории комплекса появится полноразмерный стадион и универсальные площадки для спортивных игр и т.д. Согласно концепции благоустройства, около 46% территории жилого комплекса «Сердце Столицы» займет масштабное озеленение.

Вместе с тем, как напомнил Константин Тимофеев, инвестор проекта реализует концепцию «двор без машин». Это станет возможным благодаря обширному подземному паркингу почти на 4 000 машино-мест.

Напомним, согласно 214-ФЗ, с 1 января 2017 года застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС, так как без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия. В Москве услугу по выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве №214-ФЗ оказывает Москомстройинвест.

С начала 2018 года в Комитет поступило 98 заявок на получение заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве №214-ФЗ, по 49 из них выдано положительное заключение. «Остальные заявки мы направляем застройщику на доработку и устранение выявленных специалистами Комитета недочетов», — пояснил Председатель Москомстройинвеста. После внесения необходимых корректировок застройщик может снова подать документы на получение заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве №214-ФЗ.