Долю «Камской долины» на рынке строительства жилья Перми могут поделить местные и московские застройщики

Изменения в ЕГРЮЛ внесены 23 апреля. Гендиректор Андрей Гладиков покинул пост в компании.

По мнению директора АН «Территория», вице-президента «Российской гильдии риэлторов» Екатерины Пахомовой , в случае полного ухода застройщика с рынка в Перми и крае, на их долю могли бы претендовать такие компании как «Талан», «Орсо групп», «Ива Девелопмент». «Не исключен и приход крупных московских застройщиков», — полагает она.

Эксперт полагает, что нынешние учредители ГК «Камская долина» Андрей Гладиков и Алевтина Романова в случае полной ликвидации компании могут продолжить деятельность под другими брендами. «У „Долины“ осталось два объекта в достройке: „ЖК Весна“ и дом по ул. Старцева, 143, в ЖК „Авиатор“, дольщики пока надеются на достройку. На площадке „Весны“ вроде даже работает техника», — рассказала Пахомова. Ныне с «Камской долиной» принято связывать СК «Хорошие соседи», хотя прямой аффилированности между ними нет.

«Хотя уход «Камской долины» давно ожидался, для рынка и партнеров компании это плохое известие. Камская долина долгие годы была компанией-лидером на рынке строительства жилья по объемам возводимого жилья. С 2004 года по 2016 годы компания была крупнейшим застройщиком в регионе, в 2015 году она сдала 108 тыс. кв. метров жилья», — напоминает она.