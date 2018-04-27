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Долю «Камской долины» на рынке строительства жилья Перми могут поделить местные и московские застройщики
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Долю «Камской долины» на рынке строительства жилья Перми могут поделить местные и московские застройщики 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Изменения в ЕГРЮЛ внесены 23 апреля. Гендиректор Андрей Гладиков покинул пост в компании.
По мнению директора АН «Территория», вице-президента «Российской гильдии риэлторов» Екатерины Пахомовой, в случае полного ухода застройщика с рынка в Перми и крае, на их долю могли бы претендовать такие компании как «Талан», «Орсо групп», «Ива Девелопмент». «Не исключен и приход крупных московских застройщиков», — полагает она.
Эксперт полагает, что нынешние учредители ГК «Камская долина» Андрей Гладиков и Алевтина Романова в случае полной ликвидации компании могут продолжить деятельность под другими брендами. «У „Долины“ осталось два объекта в достройке: „ЖК Весна“ и дом по ул. Старцева, 143, в ЖК „Авиатор“, дольщики пока надеются на достройку. На площадке „Весны“ вроде даже работает техника», — рассказала Пахомова. Ныне с «Камской долиной» принято связывать СК «Хорошие соседи», хотя прямой аффилированности между ними нет.
«Хотя уход «Камской долины» давно ожидался, для рынка и партнеров компании это плохое известие. Камская долина долгие годы была компанией-лидером на рынке строительства жилья по объемам возводимого жилья. С 2004 года по 2016 годы компания была крупнейшим застройщиком в регионе, в 2015 году она сдала 108 тыс. кв. метров жилья», — напоминает она.
По данным «Коммерсанта-Прикамье», в структуре холдинга АО «Камская долина» была заказчиком строительства жилых домов. Причиной ликвидации стала задолженность группы перед «Сбербанком».
Фото: «ФедералПресс»
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