Иностранный спрос на жилье в Испании побил рекорд в 2017 году 

По данным Ассоциации Земельного регистра Испании (Registradores), за 2017 год иностранцы купили в Испании 60 800 единиц жилья. Впервые нерезиденты приобрели более 60 000 домов и квартир за один год, пишет Spanish Property Insight. Доля иностранцев на рынке жилья Испании немного снизилась — с 13,25% в 2016 году до 13,11% в 2017 году. Но это произошло только за счет того, что местный спрос рос быстрее, чем зарубежный. Доля нерезидентов достигла «дна» в 2009 году, когда она составила 4,24%, но с тех пор она постоянно увеличивалась. Несмотря на то, что из-за Брексита заметно уменьшилась покупательская активность британцев, продажи другим национальностям выросли. И даже несмотря на спад, доля британцев в общем числе сделок с иностранцами сейчас составляет 15%. Британцы в 2017 году были самой значительной группой иностранных покупателей в Андалусии, Мурсии и Валенсийском регионе. Немцы опередили всех остальных нерезидентов на Балеарских островах, итальянцы — на Канарских островах, а французы — в Каталонии. Кстати, по данным Министерства экономики Испании, в 2017 году иностранцы потратили на недвижимость в Испании свыше €30 млрд
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