Самовары за миллионы и камни по сто тысяч: необычные предметы, которые жители Поморья продают на Avito

Жители Поморья продают не только майнинговые фермы и Библии по ценам в несколько миллионов. 29.ru нашел на Avito несколько необычных вещей, которые выставили на продажу жители города и области, и узнал, почему самовар стоит шесть миллионов, и кто может купить камень за сто тысяч рублей.

Самовар по цене дома

Александр Терентьев из Котласа продает самовар «для олигархов и новых русских», как он сам выражается. По его словам, просит за него он скромно — всего лишь 6 миллионов 600 тысяч рублей.

Цена обоснована очень просто. Самовар приблизительно 1750–1820 годов. В книге «Самовары России» сказано, что медный самовар стоил не менее 10–15 рублей. Сейчас один рубль времен Екатерины II стоит 300–600 тысяч рублей, утверждает Александр. Соответственно, минимальная стоимость такого самовара — 6 миллионов рублей, говорит он.

Цена на этот самовар будет продолжать расти, обещает Александр. Он уверен — раз поднимаются цены на ЖКХ, то каждый год 1 января цена на самовар тоже будет подниматься на 15%.

— Почему ЖКХ увеличивается, зарплата бюджетников растет, цена на хлеб растет, пенсии растут, а стоимость старины у вас не растет? И какая разница — предмет стоит 300 рублей или 30 000 — он обязан быть проиндексирован с 1 января как минимум на коэффициент инфляции, а максимум — на ЖКХ! Не имеет значения, что и где вы продаете, каким топливом отапливаете свой очаг. Любой предмет старины должен ежегодно расти в цене, — уверен Александр.

Пока что Александр ждет официального ответа от двух крупных государственных музеев-заповедников. У них он заказал экспертизу самовара по своим фотографиям.

— Предварительно по телефону сообщили мне пока одну фразу: «раритет 1750–1825 годов», — поделился Александр.

Также Терентьев утверждает, что ему часто приходит предложение продать самовар за миллион, но он отказывается. — За бесценок этот самовар не тороплюсь продавать — такое бывает раз в жизни, — сказал он.

Алексей надеется продать окаменелость из-за ее возможной археологической ценности

Камень за сто тысяч

Архангелогородец Алексей работал оператором по добыче нефти и газа. Во время работы он наткнулся на необычный камень. Теперь он выставил его на продажу за 100 000 рублей.

— Я работал на остров Колгуев Баренцево море. Остров большой, очень интересный. Я много ходил по этому острову, была возможность такая. Вышел как-то на берег, там песчаное озеро, и рядом речка. Это озеро соединяется с Баренцевым морем. Я прошел по берегу, там очень интересные камни. Случайно нашел такой камень, — рассказывает Алексей.

Когда Алексей увидел эту окаменелость, он попытался ее разбить — целиком унести всю находку было слишком тяжело. Отломанный кусок он донес до цеха, где специальным приспособлением расколотил на еще меньшую часть. Теперь окаменелость «поселилась» у него дома в Архангельске , где ждет своего покупателя.

— Я просто посмотрел, что таких нигде нет. И 100 тысяч рублей, если действительно человек заинтересуется… Есть же коллекционеры, есть специалисты, которые могут понять, что это такое, и в каком месте я его нашел, какие-то выводы сделать. Для них эта сумма незначительная, — уверен Алексей

Впрочем, люди, которые смогли определить, что это такое, не вполне уверены, что такая окаменелость может стоить 100 тысяч.

— Это похоже на колонию кораллов. Подобное бывает в музеях палеонтологии. Но я бы не сказал, что это стоит 100 тысяч. Эстетически оно не очень красиво, а про редкость и научную важность сказать не могу, — рассказал геолог Богдан Чадромцев. — Специалистов-палеонтологов, которые бы еще и этим классом интересовались, по всей стране не так много и проще выходить на них напрямую. Да и они могут либо сильно снизить цену, либо вообще не брать. Мой совет — сверить цены на Avito за подобные образцы и по какому-нибудь определителю постараться определить хотя бы до рода, чтобы специалистам было легче найти это. Палеонтологи вряд ли ищут «купить окаменелость».

Мебель произведена в 70-80 годах

40-летняя мебель по цене однушки на окраине

Северодвинец Михаил продает на Avito набор мебели из Венгрии . Это не антиквариат — мебель производилась в 70–80 годы. Два серванта, стол, стул и кресло продается за 690 тысяч рублей.