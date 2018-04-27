Самовары за миллионы и камни по сто тысяч: необычные предметы, которые жители Поморья продают на Avito 

Жители Поморья продают не только майнинговые фермы и Библии по ценам в несколько миллионов. 29.ru нашел на Avito несколько необычных вещей, которые выставили на продажу жители города и области, и узнал, почему самовар стоит шесть миллионов, и кто может купить камень за сто тысяч рублей.
Самовар по цене дома
Александр Терентьев из Котласа продает самовар «для олигархов и новых русских», как он сам выражается. По его словам, просит за него он скромно — всего лишь 6 миллионов 600 тысяч рублей.
Цена обоснована очень просто. Самовар приблизительно 1750–1820 годов. В книге «Самовары России» сказано, что медный самовар стоил не менее 10–15 рублей. Сейчас один рубль времен Екатерины II стоит 300–600 тысяч рублей, утверждает Александр. Соответственно, минимальная стоимость такого самовара — 6 миллионов рублей, говорит он.
Цена на этот самовар будет продолжать расти, обещает Александр. Он уверен — раз поднимаются цены на ЖКХ, то каждый год 1 января цена на самовар тоже будет подниматься на 15%.
— Почему ЖКХ увеличивается, зарплата бюджетников растет, цена на хлеб растет, пенсии растут, а стоимость старины у вас не растет? И какая разница — предмет стоит 300 рублей или 30 000 — он обязан быть проиндексирован с 1 января как минимум на коэффициент инфляции, а максимум — на ЖКХ! Не имеет значения, что и где вы продаете, каким топливом отапливаете свой очаг. Любой предмет старины должен ежегодно расти в цене, — уверен Александр.
Пока что Александр ждет официального ответа от двух крупных государственных музеев-заповедников. У них он заказал экспертизу самовара по своим фотографиям.
— Предварительно по телефону сообщили мне пока одну фразу: «раритет 1750–1825 годов», — поделился Александр.
Также Терентьев утверждает, что ему часто приходит предложение продать самовар за миллион, но он отказывается. — За бесценок этот самовар не тороплюсь продавать — такое бывает раз в жизни, — сказал он.
Алексей надеется продать окаменелость из-за ее возможной археологической ценности
Камень за сто тысяч
Архангелогородец Алексей работал оператором по добыче нефти и газа. Во время работы он наткнулся на необычный камень. Теперь он выставил его на продажу за 100 000 рублей.
— Я работал на остров Колгуев Баренцево море. Остров большой, очень интересный. Я много ходил по этому острову, была возможность такая. Вышел как-то на берег, там песчаное озеро, и рядом речка. Это озеро соединяется с Баренцевым морем. Я прошел по берегу, там очень интересные камни. Случайно нашел такой камень, — рассказывает Алексей.
Когда Алексей увидел эту окаменелость, он попытался ее разбить — целиком унести всю находку было слишком тяжело. Отломанный кусок он донес до цеха, где специальным приспособлением расколотил на еще меньшую часть. Теперь окаменелость «поселилась» у него дома в Архангельске, где ждет своего покупателя.
— Я просто посмотрел, что таких нигде нет. И 100 тысяч рублей, если действительно человек заинтересуется… Есть же коллекционеры, есть специалисты, которые могут понять, что это такое, и в каком месте я его нашел, какие-то выводы сделать. Для них эта сумма незначительная, — уверен Алексей
Впрочем, люди, которые смогли определить, что это такое, не вполне уверены, что такая окаменелость может стоить 100 тысяч.
— Это похоже на колонию кораллов. Подобное бывает в музеях палеонтологии. Но я бы не сказал, что это стоит 100 тысяч. Эстетически оно не очень красиво, а про редкость и научную важность сказать не могу, — рассказал геолог Богдан Чадромцев. — Специалистов-палеонтологов, которые бы еще и этим классом интересовались, по всей стране не так много и проще выходить на них напрямую. Да и они могут либо сильно снизить цену, либо вообще не брать. Мой совет — сверить цены на Avito за подобные образцы и по какому-нибудь определителю постараться определить хотя бы до рода, чтобы специалистам было легче найти это. Палеонтологи вряд ли ищут «купить окаменелость».
Мебель произведена в 70-80 годах
40-летняя мебель по цене однушки на окраине
Северодвинец Михаил продает на Avito набор мебели из Венгрии. Это не антиквариат — мебель производилась в 70–80 годы. Два серванта, стол, стул и кресло продается за 690 тысяч рублей.
— Продают его знакомые, попросили помочь продать. Покупали в военторге в магазине Северодвинска. Покупали в 80-е годы. Решили продать, чтобы обновить обстановку в квартире. По стоимости — столько захотел собственник. Дорого стоило в свое время. Импортные вещи. Поэтому так. Ручная работа, наверное. Массив так не сделаешь на станке, — рассказал Михаил.