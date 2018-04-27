В Петербурге расселят дом, где работал кочегаром Виктор Цой

Сейчас жилищный комитет готовит документы для проведения конкурса: власти ищут инвестора для приобретения здания в собственность. Сейчас в доме №15 на улице Блохина живут 65 семей. Общая площадь помещения составляет 2,5 тысячи квадратных метров.

Дом, где в свое время работал кочегаром известный музыкант и лидер группы «Кино» Виктор Цой, был построен в 1938 году. Он не является аварийным и включен в программу по капитальному ремонту.