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В Петербурге расселят дом, где работал кочегаром Виктор Цой
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В Петербурге расселят дом, где работал кочегаром Виктор Цой 

АиФ Санкт-Петербург 55 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге планируют расселить дом, известный как «кочегарка Цоя».
Сейчас жилищный комитет готовит документы для проведения конкурса: власти ищут инвестора для приобретения здания в собственность. Сейчас в доме №15 на улице Блохина живут 65 семей. Общая площадь помещения составляет 2,5 тысячи квадратных метров.
Дом, где в свое время работал кочегаром известный музыкант и лидер группы «Кино» Виктор Цой, был построен в 1938 году. Он не является аварийным и включен в программу по капитальному ремонту.
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