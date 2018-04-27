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Баста выступит на «Ростов-Арене»
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Баста выступит на «Ростов-Арене» 

Деловое сообщество 55 минут назад
Ростовский рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, впервые выступит на новом стадионе «Ростов-Арена», который был построен в левобережной части города к играм ЧМ-2018. Об этом он рассказал поклонникам в собственном Instagram.
Концерт назначен на 23 сентября, на 19 часов. При этом стоимость билетов составляет от 500 рублей до 150 000 рублей. За столь высокую сумму можно попасть в сектор S332, сейчас по этой цене доступно лишь одно из 16 мест сектора. При этом не совсем понятно, остальные 15 так быстро раскупили, либо же пока они не поступили в продажу. Стоимость билетов в фан-зону и на танцпол составит, соответственно, 1500 и 1000 рублей.
Напомним, стадион «Ростов-Арена» может вместить до 45 тыс. зрителей. На днях Баста установил рекорд посещаемости концертов: в Москве за три дня на его выступления пришли 36 тыс. человек. Год назад, 22 апреля 2017 года, Василий Вакуленко собрал спортивный комплекс «Олимпийский»: на его выступление пришло 35 тыс. человек, что стало рекордом среди отечественных рэп-исполнителей.
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