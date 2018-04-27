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Сегодня ночью на Урале эвакуировали жильцов дома из-за пожара
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Сегодня ночью на Урале эвакуировали жильцов дома из-за пожара 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 27 апреля, ночью в 05:11 на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщения о пожаре в Кушве на улице Рабочей.
В квартире муниципального жилого дома вспыхнул огонь.
На место происшествия выехали 6 спасателей и 2 единицы спецтехники. Из здания были эвакуированы 20 человек — среди них пятеро детей.
Площадь пожара составила 3 кв. метра. В 05:25 огонь был локализован, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:50.
В результате пожара повреждено имущество в квартире жильцов. Точные причины и обстоятельства возникновения пожара еще выясняются.
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