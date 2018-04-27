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Омские дороги начнут мыть шампунем
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Омские дороги начнут мыть шампунем 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщил директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров.
Сегодня, 27 апреля, в Омске состоялась пресс-конференция, в которой принял участие директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров. Он заявил, что для помывки дорог в Омске начнут использовать шампунь.
«Мы к 9 мая помоем улицы города шампунем. Это вообще впервые, я такого не помню. Шампунь закуплен. В месяц на это нужно 350 тысяч рублей. Мы каждую ночь водой моем 450 тыс. квадратных метров дорог. А всего в городе 9,5 млн квадратных метров дорог», — приводит слова Владимира Казимирова РИА «Омск-информ».
Владимир Казимиров также добавил, что на омских улицах в последнее время стала намного чище.
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