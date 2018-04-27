Омские дороги начнут мыть шампунем

Об этом сообщил директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров.

Сегодня, 27 апреля, в Омске состоялась пресс-конференция, в которой принял участие директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров . Он заявил, что для помывки дорог в Омске начнут использовать шампунь.

«Омск-информ». «Мы к 9 мая помоем улицы города шампунем. Это вообще впервые, я такого не помню. Шампунь закуплен. В месяц на это нужно 350 тысяч рублей. Мы каждую ночь водой моем 450 тыс. квадратных метров дорог. А всего в городе 9,5 млн квадратных метров дорог», — приводит слова Владимира Казимирова РИА

Владимир Казимиров также добавил, что на омских улицах в последнее время стала намного чище.