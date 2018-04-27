Есть бассейн и кинотеатр: коттедж на Южном Урале выставили на продажу за 140 миллионов рублей

Челябинской области на Увильдах выставили на продажу загородную резиденцию площадью 0,5 гектара. Объявление о продаже усадьбы размещено на N1.RU.

Это самый дорогой объект в базе объявлений N1.RU в Челябинске в данный момент. В объявлении указано, что в резиденции есть бассейн, кинотеатр, гостевой дом, гараж, зона барбекю, а также игровой домик для детей.

— Коттедж в Увильдах — один из самых дорогих объектов, когда-либо продавшихся не только в Челябинской области, но и на Урале в целом. Немного дороже сейчас продается только загородный дом в Екатеринбурге . Его цена — 146,9 миллиона рублей, — рассказала руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва

Ранее аналитики портала N1.RU, сообщали, где челябинцы мечтают иметь дачу. Лидером стало озеро Кременкуль, в окрестностях которого потенциальные покупатели активно интересуются летними домами. В Аргаяшском районе, на территории которого и находится усадьба за 140 миллионов рублей, сейчас самые высокие средние цены на дачи — 1,3 миллиона за средний объект. По данным аналитиков, больше всего дач сейчас продают в Сосновском районе и Челябинске.