Элитный ЖК за 5 млрд руб. одобрили в кирпиче и с баварской кладкой

Новый жилой квартал на месте Центрального рынка построят в измененном виде — проекту ранее подправили фасады, выходящие на Радищева. На общественных слушаниях вариант не вызвал замечаний и споров. Новый квартал на места Центрального рынка прошел публичные слушания — представители девелопера представили проект на суд общественности: на территории появится девять многоэтажных зданий суммарно на 50 тыс. кв. м., жить там смогут 1168 человек. По расчетам, новому кварталу понадобится больше 100 мест в школах и 64 места в детсадах — потребность закроют за счет резерва лицея №173 и детских садов, работающих неподалеку, передает Е1. Также в квартале появится гастрономический маркет. Дискуссий о проекте участники слушаний не устраивали, замечаний и предложений не высказали: шестеро проголосовали за, двое — против.

Отметим, что в прошлом году девелопер решил изменить внешний вид проекта. В голландском архитектурном бюро LEVS, которое занималось разработкой совместно с екатеринбургским бюро R1, поясняли, что изменения коснутся фасадов, выходящих на улицу Радищева: главный фасад выполнят клинкерным кирпичом натуральных коричневых и бежевых оттенков в стиле «баварской кладки». Цоколи зданий отделают натуральным камнеми, а двери в подъезд украсят витражами.

Как ранее писал DK.RU, в марте-2017 компания «Форум-групп» получила официальное разрешение на строительство масштабного жилого комплекса. ЖК «Форум сити» высотностью от 7 до 32 этажей расположится в квартале улиц Сакко и Ванцетти — Радищева — Шейнкмана — переулок Центральный рынок. Центральной частью ЖК должен стать маркет внутри квартала, который будет представлять собой не фермерский рынок, а «симбиоз европейского гастрономического фестиваля», где можно приобрести и попробовать свежие продукты и деликатесы.

По данным СМИ, инвестиции в проект составляют порядка 5 млрд руб. Завершить строительство планируют к 2021–2022 годам.