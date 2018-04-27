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Спрос диктует предложение: двухуровневые квартиры становятся популярными
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Спрос диктует предложение: двухуровневые квартиры становятся популярными 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В малоэтажных жилых комплексах, расположенный далее 10 километров от МКАД, меняется структура предложения, отмечают аналитики: все чаще в проектах таких домов встречаются двухуровневые квартиры на последних этажах или же квартиры с террасами. Количество таких лотов за последний год выросло на треть.
Рост предложения такого типа жилья обусловлен возросшим интересам покупателей к этим квартирам. Люди хотят жить не только вдали от города, но и в формате загородного дома, а средств на приобретение таунхауса хватает не у всех.
Продажи в комплексах, где есть двухуровневые квартиры или жилье с террасами, идут в полтора раза быстрее, отмечается в сообщении.
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