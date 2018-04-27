В Уфе распродадут землю для строительства домов

В столице республики пройдут торги по продаже земельных участков. Администрация города устраивает аукцион, где реализует угодья под строительство жилых домов. Торги состоятся 1 июня в 15 часов. Принять участие смогут все желающие.

— Нужно будет внести задаток для участия в аукционе. Далее он пойдет в счет оплаты земельного участка. Оставшуюся сумму нужно будет в течение 20 дней с момента подписания договора о предоставлении участка в собственность, — рассказали в мэрии.

Лот № 1. Земельный участок, расположенный по адресу: г. Уфа , Калининский район, д. Самохваловка, площадью 1546 кв.м, кадастровый номер: 02:55:040565:889.

Лот № 2. Земельный участок, расположенный по адресу: г. Уфа, Октябрьский район, с. Нагаево, квартал 24, участок 41, площадью 1500 кв.м, кадастровый номер: 02:55:040620:467.

Лот № 3. Земельный участок, расположенный по адресу: г. Уфа, Калининский район, д. Самохваловка, площадью 1515 кв.м, кадастровый номер: 02:55:040565:895.

Лот № 4. Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, мкр. Кузнецовский Затон, участок 15/36, площадью 935 кв.м, кадастровый номер: 02:55:011107:3949.

Лот № 5. Земельный участок, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан , г. Уфа, Октябрьский район, с. Нагаево, квартал 10, площадью 1506 кв.м, кадастровый номер: 02:55:040610:5892.

Лот № 6. Земельный участок, расположенный по адресу: г. Уфа, Ленинский район, ул. Красноталовая, площадью 1007 кв.м, кадастровый номер: 02:55:050226:2822.

Лот № 8. Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, ул. Деловая, площадью 2238 кв.м, кадастровый номер: 02:55:040510:57.

Лот № 9. Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, ул. Деловая, рядом с домом 4в, площадью 1311 кв.м, кадастровый номер: 02:55:000000:41440.

Заявку на участие следует подать до 29 мая. Итоги торгов подведет комиссия в день проведения аукциона. Более подробную информацию о правилах участия в аукционе можно узнать на официальном сайте администрации.