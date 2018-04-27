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Трещины нашли на доме, который строят для переселенцев в ЯНАО
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Трещины нашли на доме, который строят для переселенцев в ЯНАО 

РИА Недвижимость 1 час назад
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 апр — РИА Новости. Трещины обнаружены на доме, строящемся для участников программы расселения из ветхого жилья в селе Мужи (ЯНАО), власти направили претензию застройщику, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Шурышкарского района Алексей Асямолов.
Фотографию новостройки с трещинами на фасаде опубликовала ранее окружная газета «Красный Север», отметив, что дом предназначен для расселения тех, кто проживает в ветхом и аварийном жилье. При этом издание акцентирует внимание на том, что трещины «прихватили» небольшими металлическими скобами.
"Деформационные трещины на фасаде дома стали возникать в январе 2018 года, позже трещины были выявлены в некоторых квартирах… Для осуществления мониторинга за строительными конструкциями произведена установка деформационных маяков, которые воспринимаются как «скобы», за которыми осуществляется ежедневное наблюдение", — сказал собеседник агентства.
По его словам, представители департамента строительства ЯНАО, надзорных органов и районной администрации района провели комиссионное обследование дома, после чего специалисты подготовили план-график устранения выявленных нарушений.
"В адрес застройщика направлена претензия о принятии мер к выявлению причин и устранению их последствий за свой счет", — добавил замглавы района.
РИА Недвижимость: последние новости
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