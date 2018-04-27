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Компания «Железные дороги Якутии» подписала контракт на достройку ж/д до Якутска
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Компания «Железные дороги Якутии» подписала контракт на достройку ж/д до Якутска 

ТАСС 1 час назад
ЯКУТСК, 27 апреля. /ТАСС/. Контракт на строительство участка железной дороги до Якутска стоимостью 1,84 млрд рублей подписан с акционерной компанией «Железные дороги Якутии», которая ранее выиграла конкурс Росжелдора после расторжения контракта с прежним генподрядчиком — инжиниринговой корпорацией «Трансстрой». Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе компании.
Пусковой комплекс Томмот — Нижний Бестях, строительство которого ведется с 2005 года, планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2012 году. Корпорация «Трансстрой», которая была главным исполнителем строительства пускового комплекса желдороги Томмот — Нижний Бестях (Якутск), проходит процедуру банкротства. Готовность объекта составляет 94%, построено 439 км железнодорожного полотна, возведены более 486 искусственных сооружений, сообщили в минтрансе Якутии.
"21 апреля в Москве между Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдор) и АО «Акционерная компания „Железные дороги Якутии“ состоялось подписание государственного контракта на строительство пускового комплекса Томмот — Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск в Республике Саха (Якутия) . Стоимость контракта определена в сумме 1,84 млрд рублей. Срок выполнения работ — до 28 декабря 2018 года», — говорится в сообщении.
Глава Якутии Егор Борисов в сентябре 2017 года внес предложение о завершении строительства пускового комплекса Томмот — Нижний Бестях на заседании президиума Госсовета по вопросам комплексного развития регионов Дальнего Востока. По итогам заседания президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству РФ в срок до 1 марта 2018 года принять меры по реализации инвестиционного проекта.
АК «Железные дороги Якутии» является владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования Нерюнгри-пассажирская — Томмот протяженностью 368 км и перевозчиком грузов на этом участке. С 2014 года осуществляет временную эксплуатацию строящегося участка Томмот — Нижний Бестях. Основными акционерами компании являются ОАО «РЖД», владеющее 49,93% акций общества и Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущества и земельных отношений Республики Саха (Якутия) — 43,65%.
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