«Не обеднели»: кто из депутатов Мособлдумы стал зарабатывать меньше в 2017 году?

«Вести Подмосковья» рассказали, как живут самые богатые депутата Московской областной думы и выяснили, чьи жены богаче, чем мужья. Теперь мы анализируем динамику доходов — кто из депутатов сильно «обеднел» за прошедший год и как это отразилось на их имуществе?

Значительнее всего уменьшился доход депутата Владимира Львовича Гольберта. В Думе Гольберт является членом Комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики. Последние 7 лет депутат занимается инвестициями — в частности, в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Президента Фонда развития ЖКХ «Подмосковье». Кроме того, занимает должность коммерческого директора ООО «Финансовые инвестиции».

Доходы депутата Голберта упали на почти на 95% и по сравнению с 139 млнруб. в 2016 году он заработал в 2017 лишь около 7 млн руб. На имуществе падение доходов депутата не сказалось — в его собственности три земельных участка (общей площадью 3401 кв.м), половина квартиры квартиры (61 кв.м), у его супруги — три квартиры (188, 186 и 130 кв.м) и два гаража. Согласно документам у Гольберта один автомобиль — ВАЗ 2108.

«Кошелёк» депутата Коханого опустел на 91% и вместил в себя лишь 6,9 млнруб. В 2017 году сумма его доходов была равно 78 млн руб. В неизменном за последние два года списке недвижимого имущества депутата земельный участок размером 3600 кв.м, часть участка в 3980 кв.м, треть жилого дома 415.5 кв. м, две квартиры (92 и 111 кв.м), шесть нежилых помещений.

Резко упали доходы и Кононенко Дмитрий Халарович, члена Комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Кононенко — член партии КПРФ (с 2016), в Думе — с 2013 года.

В 2017 году Дмитрий Халарович заработал 1,9 млнруб — это на 86% меньше, чем сумма 2016 года — 13, 9 млнруб. К имуществу депутата добавилось два земельных участка — 452 и 1798 кв. м. Также Кононенко владеет двумя квартирами (69.8, 104.2 кв. м, у супруги — еще одна 69 кв.м) и двумя автомобилями Mercedes-Benz GL-класс, Toyota Camry (у супруги — BMW 3 series)

Сократились также доходы председателя Московской областной Думы шестого созыва (и руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в областной думе) — Игоря Юрьевича Брынцалов. Брынцалов — опытный депутат: занимал различные посты с 2002 года, в 2011 стал председателем.

Доход депутата в 2017 году составил 7,5 млнруб. — это почти на 60% меньше суммы, задекларированной в 2016 году (19 млнруб.). Доход депутата в целом сокращался с 2012 года — после назначения на сегодняшнюю должность. В списке недвижимого имущества Брынцалова — только небольшая квартира (59.7 кв. м), у его жены — квартира 659.3 кв.м. На семью — три машины: Mercedes-Benz ML-класс и Mercedes-Benz S-класс — у самого депутата и Maserati у жены.

С сокращением дохода пришлось столкнуться еще одному депутату — Дмитрию Аркадьевичу Голубкову . Помимо депутатской деятельности, Голубков уже пять лет возглавляет одна из крупнейших газораспределительных компаний в России — ГУП МО «Мособлгаз». С января 2013 года Голубков также Президент Баскетбольного Клуба «Химки».

Заработанная им в 2017 году сумма оказалась на 20% меньше суммы 2016 года (13 в сравнении с 16 млнруб.). В списке недвижимости депутата земельный участок1500 кв. м, жилой дом, 283.9 кв. м (еще один жилой дом, 556.4 кв. м — в пользовании), квартира 105 кв.м в совместной собственности, квартира 162 кв.м и три гаража. Гаражи, вероятно, используются для разнообразной транспортной техники Голубкова: мотоцикла Harley-Davidson FLHXSE 3 (и автоприцепа престиж 950 AL) и снегоболотохода.

Уменьшение дохода также коснулось:

Евгения Валерьевича Аксакова (депутат по Егорьевскому одномандатному избирательному округу №5) на 72%, теперь — 921 тыс.руб;

Крымова Вячеслава Борисовича (депутат по Домодедовскому одномандатному избирательному округу № 4, Председатель Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике) — упав на 19%, сумма его доходов опустилась с отметки в 8,8 млнруб. до 7,3 млнруб.

Ларисы Евгеньевны Лазутиной (депутат по Звенигородскому одномандатному избирательному округу №6, член Комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности) — её доходы упали с 8 до 5,8 млнруб — почти на 30%.

Василия Борисовича Мельникова (Член Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике, фракция КПРФ) — заработал в 2017 году на 22% меньше — 8,2 млнруб.

Отрицательное колебание доходов остальных депутатов, столкнувшихся с сокращением дохода, не превышает миллиона рублей. Всего в 2017 году зарабатывать меньше стали 20 депутатов.