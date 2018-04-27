Москомстройинвест одобрил реализацию недвижимости третьей очереди ЖК «Сердце Столицы»

Застройщик получил право открыть продажи третьей очереди ЖК «Сердце Столицы», сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Москомстройинвест одобрил реализацию первого этапа третьей очереди строительства ЖК «Сердце Столицы», который расположен по адресу: ул. Шеногина, вл. 1; Шелепихинская набережная, вл. 34 (СЗАО.) Заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве №214-ФЗ (ЗОС) выдано АО «Дон-Строй Инвест», которое возводит данную многофункциональную комплексную застройку», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева

Уточняется, что возведение ЖК «Сердце Столицы» проходит в три очереди. В рамках проекта инвестор намерен построить семь корпусов переменной этажности с квартирами и апартаментами, школу для 500 учеников, детский сад на 225 мест, офисное здание. Общая площадь застройки составит порядка 850 тыс. кв. м. Здесь планируется обустроить общественный центр с многофункциональным павильоном, летний театр и водоем. Также на территории комплекса появится полноразмерный стадион и универсальные площадки для спортивных игр и так далее. Согласно концепции благоустройства, около 46% территории ЖК «Сердце Столицы» займет масштабное озеленение. Вместе с тем будет реализована концепция «двор без машин». Это станет возможным благодаря обширному подземному паркингу почти на 4 тыс. машино-мест.