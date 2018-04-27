Без школ, но с гастрономом: горожане поддержали проект элитного квартала на месте Центрального рынка

Екатеринбурге состоялись публичные слушания о новом квартале на месте Центрального рынка. Его строит «Форум-групп», и там появятся девять многоэтажек — около 50 тысяч квадратных метров жилья, рассчитанного на 1168 жителей.

В новом квартале будет открыт гастрономический маркет. Потребность района в школьных местах (а это чуть более 100 мест) планируется закрыть за счет резерва 173-го лицея.

Потребность жителей в садиках составит 64 места.

— Обеспечение потребности предполагается за счет мест в существующих образовательных учреждениях на прилегающей территории: в ДЦ «Мечта» — 45 мест, ДЦ «Солнечный луч» — 25 мест, в ДЦ «Согласие» — 20 мест, — отметил докладчик.

Дискуссий о новом квартале не было, предложений и замечаний тоже. На слушаниях было всего восемь участников, шесть из которых проголосовали за, двое — против.