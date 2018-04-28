Около 400 малых городов подали заявки на конкурс Минстроя для получения грантов

Минстрой России поступило около 400 заявок от субъектов РФ для участия во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Об этом 28 апреля сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень . Размер грантов составит от 30 до 100 млн рублей.

«Всего по итогам конкурса будет отобрано 80 победителей: 20 — в категории «исторические поселения», 60 — в категории «малые города». Предусматривается, что исторические поселения в качестве гранта получат в среднем по 50 млн рублей, а малые города — от 30 до 100 млн рублей в зависимости от численности населения», — подчеркнул Мень.

В Минстрое уточнили, что участвовать в конкурсе могут малые города с населением до 100 тыс. человек включительно, а также исторические поселения федерального, регионального значения за исключением административных центров и городов федерального значения.