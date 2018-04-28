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Около 400 малых городов подали заявки на конкурс Минстроя для получения грантов
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Около 400 малых городов подали заявки на конкурс Минстроя для получения грантов 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Томск
В Минстрой России поступило около 400 заявок от субъектов РФ для участия во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Об этом 28 апреля сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Размер грантов составит от 30 до 100 млн рублей.
«Всего по итогам конкурса будет отобрано 80 победителей: 20 — в категории «исторические поселения», 60 — в категории «малые города». Предусматривается, что исторические поселения в качестве гранта получат в среднем по 50 млн рублей, а малые города — от 30 до 100 млн рублей в зависимости от численности населения», — подчеркнул Мень.
В Минстрое уточнили, что участвовать в конкурсе могут малые города с населением до 100 тыс. человек включительно, а также исторические поселения федерального, регионального значения за исключением административных центров и городов федерального значения.
В январе президент России Владимир [поручил] (https://rns.online/regions/Putin-poruchil-videlit-5-mlrd-rublei-na-blagoustroistvo-malih-gorodov-v-2018-godu-2018-01-17/) выделить 5 млрд рублей на благоустройство малых городов и исторических поселений в 2018 году. Такое поручение глава государства дал по итогам встречи с участниками форума малых городов и исторических поселений, который проходил в подмосковной Коломне. «Я очень рассчитываю на то, что конкурс будет проведён как можно быстрее… что будут выработаны соответствующие критерии этого конкурса. Одним из них, напоминаю об этом, должно быть безусловное прямое участие граждан во всех процедурах, связанных с этим конкурсом», — отмечал Путин.
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