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Под Воронежем построят детский сад на 220 мест
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Под Воронежем построят детский сад на 220 мест 

Вести Воронеж 59 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Объект появится в Рамонском районе. Воронежские власти приступили к поиску подрядчика для разработки рабочей документации и строительства детского сада на 220 мест в селе Ямное Рамонского района во вторник, 24 апреля. Максимальная стоимость объекта — 181,48 млн рублей, говорится в аукционной документации, опубликованной на сайте госзакупок. Работы проведут за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Заказчиком выступила администрация Рамонского района. Победителю торгов предстоит разработать рабочую документацию, а затем и начать строительство трёхэтажного здания общей площадью 4,3 тыс. кв. м с подвалом и холодным чердаком. В 2018 году финансирование составит 125,9 млн рублей, в 2019-м — 55,5 млн рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 10 мая, победителя определят при помощи электронного аукциона 17 мая. Подрядчик обязуется завершить все работы до 1 июля 2019 года. Помимо этого, власти приступили к поиску подрядчика, который будет осуществлять контроль за строительством объекта. На эти цели готовы потратить почти 5,23 млн рублей. Детский сад в Ямном построят в рамках госпрограммы Воронежской области «Развитие образования». Одной из её целей как раз является увеличение числа образовательных учреждений (детских садов и школ). В Воронеже в рамках госпрограммы до 2020 года появятся 14 детских садов и 10 школ. Дарья Крымова
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