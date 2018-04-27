Новые квартиры получат 44 семьи в Куйбышеве

Тамара Ефимовна переедет в новостройку с улицы Гуляева. Ее соседей давно расселили, ветхие дома снесли. Сегодня и она получает ключи.

— Кое-что подкупим, завезем, хочется, чтобы что-то новенькое было. Старье не хочется сюда везти. Как говорится, под конец жизни немножко поживем в благе, — говорит новосел Тамара Титова.

В региональную адресную программу вошли дома, признанные аварийными после 1 января 2012 года. На покупку квартир для 44 семей областной бюджет выделит больше 48 миллионов рублей. Еще пять процентов на условиях софинансирования добавит город. Первые в этом году семь семей ключи уже получили.

— Будут переселяться из аварийных домов, расположенных по адресу улица Гуляева, 62. Там трехквартирный, деревянный дом. С Песчаной, 10 — два жилых помещения, — говорит начальник отдела жилищных программ администрации города Куйбышева Нина Епифанцева.

Валентина Машарова квартирой осталась довольна. Единственный недостаток — отсутствие балкона. Сантехника и электроплита на месте.

Мария Кузьминична Попова в новую квартиру переехала год назад. Соседей 94-летняя пенсионерка ждала с нетерпением. Будет с кем поговорить на прогулках. На жизнь в новой квартире не жалуется.

— Тепло, спасибо. Дай Бог здоровья тем, кто мне это дал, — сказала жительница новостройки Мария Попова.

Скучает разве что по небольшому огороду. Его заменят клумбы, они разбиты прямо под окнами. Как только прогреется земля, Мария Кузьминична займется садовыми работами. Скучать точно будет некогда.