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Перинатальный центр в Новосибирске могут достроить к 2021 году
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Перинатальный центр в Новосибирске могут достроить к 2021 году 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Строительство перинатального центра в Новосибирске, остановленное четыре года назад из-за недостатка финансирования, при поддержке федерального бюджета можно завершить к 2021 году. Об этом сказал в интервью ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.
"Очень хочу, чтобы мы приступили в 2018 году к завершению строительства знакового для Новосибирска объекта. Перинатальный центр жизненно необходим. Если при поддержке Москвы удастся приступить к работам, за два, может, за два с половиной года завершим все", — сказал он.
Травников отметил, что перинатальный центр жизненно необходим — Новосибирская область остается единственным крупным регионом с городом-миллионником, где не существует комплексной системы родовспоможения.
Решение о строительстве перинатального центра в Новосибирске приняли в 2011 году, регион рассчитывал обойтись собственными средствами, но в 2014 году строительство заморозили. Власти области вложили в строительство 780 млн рублей и ожидали получить на завершение проекта до 3 млрд рублей из федерального бюджета. В итоге регион не попал в число трех десятков субъектов РФ, где такие центры строились в рамках целевой программы, так как реализация началась раньше старта ФЦП. Область планирует получить федеральную поддержку.
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