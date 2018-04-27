Перинатальный центр в Новосибирске могут достроить к 2021 году

Андрей Травников. НОВОСИБИРСК , 27 апреля. / ТАСС /. Строительство перинатального центра в Новосибирске, остановленное четыре года назад из-за недостатка финансирования, при поддержке федерального бюджета можно завершить к 2021 году. Об этом сказал в интервью ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области "Очень хочу, чтобы мы приступили в 2018 году к завершению строительства знакового для Новосибирска объекта. Перинатальный центр жизненно необходим. Если при поддержке Москвы удастся приступить к работам, за два, может, за два с половиной года завершим все", — сказал он. Травников отметил, что перинатальный центр жизненно необходим — Новосибирская область остается единственным крупным регионом с городом-миллионником, где не существует комплексной системы родовспоможения. Решение о строительстве перинатального центра в Новосибирске приняли в 2011 году, регион рассчитывал обойтись собственными средствами, но в 2014 году строительство заморозили. Власти области вложили в строительство 780 млн рублей и ожидали получить на завершение проекта до 3 млрд рублей из федерального бюджета. В итоге регион не попал в число трех десятков субъектов РФ , где такие центры строились в рамках целевой программы, так как реализация началась раньше старта ФЦП. Область планирует получить федеральную поддержку.