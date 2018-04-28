Ещё
Курс доллара и евро на 28 апреля
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Курс доллара и евро на 28 апреля
Банки.ру
13 минут назад
Комментарии
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 28 апреля, составляет 62,726 рубля. Официальный курс евро — 75,7605 рубля.
Банки.ру: последние новости
Курс доллара и евро на 26 апреля
Компания Nissan улучшила условия программ по лизингу Nissan и Datsun
«Халву» стали принимать в гипермаркетах товаров для ремонта и дачи
Комментарии
Ещё 1 источник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост
287
Чиновники РФ уйдут из «публичного пространства»
132
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
63
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»
97
Майские пенсии доставят по особому графику
141
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия
В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия
Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика
Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия
Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия
Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика
Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток
В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое
Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире
Европа
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение