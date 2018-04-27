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Курс доллара и евро на 27 апреля
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Курс доллара и евро на 27 апреля 

Банки.ру 54 минуты назад
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 27 апреля, составляет 62,6027 рубля. Официальный курс евро — 76,1812 рубля.
Банки.ру: последние новости
Курс доллара и евро на 26 апреля Компания Nissan улучшила условия программ по лизингу Nissan и Datsun RAEX: объем лизингового бизнеса в 2017 году вырос на 48% и превысил исторический максимум
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