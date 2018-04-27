Как вложиться в недвижимость и не остаться у разбитого корыта

Как сообщили недавно «СП» аналитики рынка недвижимости, после недавнего скачка валютных курсов, а также на фоне политической и экономической нестабильности в стране покупатели жилья в своей массе разбились на два лагеря.

Одни предпочли «затаиться» или вообще уйти с рынка, так сказать, до лучших времен. Правда, когда те времена наступят, и наступят ли вообще, никто точно сказать не берется, а от предположений толку сравнительно немного. А вот другие, напротив, активизировались. Они, чаще всего храня свои сбережения в российских рублях, при возникновении малейшей, по их мнению, угрозы обесценивания имеющихся капиталов, выбрали путь конвертирования средств в жилые «квадраты». При таком раскладе люди рассматривают варианты как на первичном, так и на вторичном рынках. При этом объекты, особо подчеркнули знатоки вопроса, в большинстве случаев приобретаются не для собственного проживания, а для последующей сдачи в аренду.

С этой точки зрения, полагает генеральный директор компании «Метриум» и участник партнерской сети CBRE Наталья Круглова , самым большим потенциалом в плане прибыльности на рынке недвижимости обладает студия в новостройке. По оценкам эксперта, обладая таким объектом в массовом сегменте новостроек, владелец может «снимать» с него до 13% годовых (около 330 тысяч рублей в денежном эквиваленте), при этом полностью окупить затраты на ее приобретение в течение восьми лет. Главное — не ошибиться в выборе, потому что более 7% годовых способна принести своему владельцу только пятая часть всех имеющихся в продаже на столичном рынке студий. С этой целью специалисты-риелторы подготовили несколько рекомендаций относительно того, в какие объекты вкладываться выгоднее всего и по каким параметрам выявлять их среди имеющегося предложения.

Рекомендация № 1. Лучше брать подешевле

С точки зрения профессионалов арендного рынка, наиболее доходными объектами являются квартиры-студии. Их приобретение не требует большого бюджета, а сдать их можно по ставкам, мало чем уступающим полноценным однокомнатным квартирам. Так, по информации сотрудников компании «Метриум», в настоящее время на рынке столичных новостроек классов «бизнес» и «комфорт» малогабаритные студии торгуются в среднем на отметке в 4,5 миллиона рублей, но есть и варианты с более адекватным ценником, в районе 3,2 миллиона рублей. В принципе, говорят они, при подборе такого жилья ориентироваться надо на бюджетность самого жилого комплекса — чем он дешевле, тем выше вероятность найти в нем подходящий вариант. Неплохие предложения можно поискать также в комплексах апартаментов, где средняя стоимость квадратного метра на 15-20% ниже, чем в «полноквартирных» аналогах. А за счет того, что кадастровая стоимость подобных объектов может быть изначально ниже, то даже более высокая ставка налога на имущество для собственника (0,5% от кадастровой стоимости) не сможет помешать владельцу получить более ощутимую прибыль, чем большая студия в обычном жилом комплексе.

Рекомендация № 2. Поблизости должно быть метро

Любой арендатор при поиске подходящих объектов для найма в первую очередь оценивает их удаленность от маршрутов общественного транспорта. Поэтому наличие в радиусе пешей доступности станции метрополитена должно стать дополнительным аргументом в пользу инвестиционной студии. Осталось только определить, какое расстояние от подъезда до турникета принесет ее владельцу наибольшую прибыль.

Все те варианты, пешая прогулка до которых от вестибюля метро занимает более 15 минут пешей прогулки, эксперты советуют безжалостно отметать. Но и к домам, в подъезды которых можно войти уже через пару-тройку минут небыстрого шага, они также советуют относиться с осторожностью. Дело в том, что цена предложения в таких жилых комплексах изначально может быть завышена девелопером до 20%. Так что лучше выбирать лоты на расстоянии 7-10 минут ходьбы от метро. Лишние две минуты арендатору погоды не сделают, а вот собственнику помогут сэкономить ощутимую сумму. Однако ориентироваться исключительно на подземку инвестору при выборе студии не стоит. В некоторых случаях автобусная или троллейбусная остановки поблизости от подъезда могут оказаться более удобным вариантом.

Рекомендация № 3. Инфраструктура всему голова

Инфраструктура района, в котором планируется к приобретению студия для сдачи в аренду, также играет немаловажную роль в деле успеха арендного бизнеса. Если даже локация изначально не является престижной, то наличие в шаговой доступности хотя бы одного супермаркета (не говоря уж о торговом комплексе) с демократичными ценами и соседствующей с ним аптеки способно сильно поднять ценность предложения в глазах арендатора, перевесив все остальные минусы.

Также необходимо обратить внимание на благоустройство двора и наличие собственного паркинга, подчеркивает гендиректор Level Group Кирилл Игнахин. Эти два аргумента способны окончательно склонить потенциального арендатора на сторону найма именно «первичной» студии, а не какого-нибудь «вторичного» объекта.

Рекомендация № 4. Внимание к недостаткам и метражу

Выбирая студию «под себя», покупатели придают большое значение таким параметрам, как вид из окна, этажность и расположение объекта относительно лестничной площадки. Только вот для временных обитателей эти аспекты играют гораздо менее заметную роль. Поэтому покупая студию для последующей сдачи ее в аренду стоит обратить внимание на варианты с окнами, из которых видны опоры линии электропередачи или промышленные предприятия, а также угловые лоты у лифтовых шахт на нижних этажах.

Понятное дело, студии на то и студии, чтобы не отличаться большими размерами. Девелоперы реализуют их в своих проектах в расчете на студентов и одиноких людей разных возрастов. Собственно, арендовать их, подчеркивают знатоки вопроса, будет все та же публика, которая едва ли будет дни и ночи напролет проводить в четырех стенах. Поэтому вкладываться, по их мнению, инвесторам стоит в объекты с малым метражом (от 16 квадратных метров), которого будет вполне достаточно для удовлетворения всех потребностей нанимателей.

При этом возводить данную «квадратуру» в статус непогрешимой истины специалистами по недвижимости все же не рекомендуется. Если при прочих равных у потенциального инвестора есть возможность вложиться в более просторный объект, лучше так и сделать. Резон здесь простой — студиями нередко интересуются семейные пары. Для них 16-20 квадратных метров будет маловато, а вот уже 25 вполне может хватить.