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5 видов ремонта: узнайте, какой вам нужен
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5 видов ремонта: узнайте, какой вам нужен 

Inmyroom 44 минуты назад
Фото: Inmyroom
Ремонт принято разделять на два вида — косметический и капитальный — но на самом деле категорий больше. Каким еще может быть ремонт, рассказал дизайнер Руслан Кирничанский в своем блоге «Дневник архитектора».
Косметический ремонт — это внешнее обновление без работ в инженерной сети. Например, перекрасить стены, заменить двери, обновить керамическую плитку. Его цель — обновить квартиру и исправить дефекты после эксплуатации: заделать трещины и царапины, восстановить поверхности. Обычно его проводят раз в 5—10 лет.
Подходит для квартир после капитального ремонта — когда нет проблем с инженерией и планировкой. Часто косметический ремонт делают перед продажей квартиры: это позволяет освежить помещение и представить квартиру в более выгодном ракурсе.
Для типовой квартиры цена будет в пределах 5—15 тысяч рублей за квадратный метр (в стоимость включены материалы и работа мастеров).
Когда квартире требуются кардинальные изменения — например, обновление инженерии и перепланировка, проводят капитальный ремонт. Он включает полный демонтаж и замену внутренних систем. Заново возводятся перегородки, собирается новая электрическая схема, происходят дополнения в системе вентиляции.
Капитальный ремонт делают на длительный срок. Важно согласовать перепланировку и не допустить ошибок в инженерной системе.
Капитальный ремонт подходит для новостроек и квартир вторичного жилого фонда. Этот вид ремонта позволяет полностью преобразовать помещение и сделать его максимально комфортным.
От 15 тысяч рублей за квадратный метр. Итоговая стоимость будет определена от типа и сложности работ.
Изменение пространства без строительных работ. Иногда для обновления квартиры достаточно сделать перестановку и заменить домашний текстиль.
Этот вид ремонта подходит, когда к организации пространства нет претензий, а хочется обновления. Для этой работы приглашают декоратора.
От 8 тысяч рублей за одну консультацию декоратора. Потребуется минимум три консультации: на первой встрече декоратор определит проблему и предложит способы решения, вторая встреча — выбор мебели и материалов, а третья — расстановка мебели и приемка работ.
Ремонт без проблем — это когда им занимаются специалисты: есть дизайнер, есть авторский и технический надзор, профессиональный подрядчик.
Такой ремонт подходит для тех, кто умеет ценить свое время и стремится к повышению качества жизни.
От 20 тысяч рублей за квадратный метр. В этом случае стоимость является договорной величиной, и она определяется из вида, сроков и сложности работ.
Это когда ремонт никогда не заканчивается. Для евроремонта не приглашают архитектора, а дизайн отдают на откуп прорабу. Ремонт без специалиста и проекта — гарантия предстоящих проблем и лишних трат.
Этот ремонт подходит для тех, кто не умеет учиться на чужих ошибках.
Стоимость — капитальный ремонт, умноженный на три. Результатом евроремонта будет разочарование и опустошение всех счетов в банке.
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