5 видов ремонта: узнайте, какой вам нужен

Ремонт принято разделять на два вида — косметический и капитальный — но на самом деле категорий больше. Каким еще может быть ремонт, рассказал дизайнер Руслан Кирничанский в своем блоге «Дневник архитектора».

Косметический ремонт — это внешнее обновление без работ в инженерной сети. Например, перекрасить стены, заменить двери, обновить керамическую плитку. Его цель — обновить квартиру и исправить дефекты после эксплуатации: заделать трещины и царапины, восстановить поверхности. Обычно его проводят раз в 5—10 лет.

Подходит для квартир после капитального ремонта — когда нет проблем с инженерией и планировкой. Часто косметический ремонт делают перед продажей квартиры: это позволяет освежить помещение и представить квартиру в более выгодном ракурсе.

Для типовой квартиры цена будет в пределах 5—15 тысяч рублей за квадратный метр (в стоимость включены материалы и работа мастеров).

Когда квартире требуются кардинальные изменения — например, обновление инженерии и перепланировка, проводят капитальный ремонт. Он включает полный демонтаж и замену внутренних систем. Заново возводятся перегородки, собирается новая электрическая схема, происходят дополнения в системе вентиляции.

Капитальный ремонт делают на длительный срок. Важно согласовать перепланировку и не допустить ошибок в инженерной системе.

Капитальный ремонт подходит для новостроек и квартир вторичного жилого фонда. Этот вид ремонта позволяет полностью преобразовать помещение и сделать его максимально комфортным.

От 15 тысяч рублей за квадратный метр. Итоговая стоимость будет определена от типа и сложности работ.

Изменение пространства без строительных работ. Иногда для обновления квартиры достаточно сделать перестановку и заменить домашний текстиль.

Этот вид ремонта подходит, когда к организации пространства нет претензий, а хочется обновления. Для этой работы приглашают декоратора.

От 8 тысяч рублей за одну консультацию декоратора. Потребуется минимум три консультации: на первой встрече декоратор определит проблему и предложит способы решения, вторая встреча — выбор мебели и материалов, а третья — расстановка мебели и приемка работ.

Ремонт без проблем — это когда им занимаются специалисты: есть дизайнер, есть авторский и технический надзор, профессиональный подрядчик.

Такой ремонт подходит для тех, кто умеет ценить свое время и стремится к повышению качества жизни.

От 20 тысяч рублей за квадратный метр. В этом случае стоимость является договорной величиной, и она определяется из вида, сроков и сложности работ.

Это когда ремонт никогда не заканчивается. Для евроремонта не приглашают архитектора, а дизайн отдают на откуп прорабу. Ремонт без специалиста и проекта — гарантия предстоящих проблем и лишних трат.

Этот ремонт подходит для тех, кто не умеет учиться на чужих ошибках.

Стоимость — капитальный ремонт, умноженный на три. Результатом евроремонта будет разочарование и опустошение всех счетов в банке.