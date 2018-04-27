Как сообщили в краевой жилинспекции, от муниципалитетов поступают материалы о привлечении к административной ответственности собственников и нанимателей жилых помещений, нарушивших порядок переустройства и перепланировки жилых помещений.
«Так, только за первый квартал 2018 года Арсеньевским отделом на основании материалов проверки составлено три протокола в отношении физических лиц за незаконную перепланировку жилых помещений. Нарушителей жилищного законодательства оштрафовали на 6 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.
Специалисты пояснили, что переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт этого помещения. Под перепланировкой жилого помещения понимается изменение его конфигурации, которая также требует внесения изменения в техпаспорт.
В жилинспекции привели пример, когда хозяина вновь купленной квартиры оштрафовали за то, что прежний владелец незаконно перепланировал жильё.
«Перед приобретением квартиры покупатель должен был убедиться в том, что никаких незаконных действий по перепланировке или переустройству жилья не производилось», — пояснили эксперты.
Переустройство или перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения. Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено или перепланировано, а также наниматель такого жилого помещения по договору социального найма обязан привести такое жильё в прежнее состояние.
«Жилое помещение может быть сохранено в переустроенном или перепланированном состоянии по решению суда в том случае, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан, а также не создается угрозы их жизни или здоровью», — добавили специалисты.
В ведомстве подчеркнули, что переустройство и перепланировка квартиры должна осуществляться в соответствии с правилами Жилищного кодекса Российской Федерации, а также с соблюдением строительных и технических норм.