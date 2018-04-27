За незаконную перепланировку квартир — штраф

Как сообщили в краевой жилинспекции, от муниципалитетов поступают материалы о привлечении к административной ответственности собственников и нанимателей жилых помещений, нарушивших порядок переустройства и перепланировки жилых помещений.

«Так, только за первый квартал 2018 года Арсеньевским отделом на основании материалов проверки составлено три протокола в отношении физических лиц за незаконную перепланировку жилых помещений. Нарушителей жилищного законодательства оштрафовали на 6 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Специалисты пояснили, что переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт этого помещения. Под перепланировкой жилого помещения понимается изменение его конфигурации, которая также требует внесения изменения в техпаспорт.

В жилинспекции привели пример, когда хозяина вновь купленной квартиры оштрафовали за то, что прежний владелец незаконно перепланировал жильё.

«Перед приобретением квартиры покупатель должен был убедиться в том, что никаких незаконных действий по перепланировке или переустройству жилья не производилось», — пояснили эксперты.

Переустройство или перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения. Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено или перепланировано, а также наниматель такого жилого помещения по договору социального найма обязан привести такое жильё в прежнее состояние.

«Жилое помещение может быть сохранено в переустроенном или перепланированном состоянии по решению суда в том случае, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан, а также не создается угрозы их жизни или здоровью», — добавили специалисты.