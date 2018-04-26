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Жители «хрущевки» справили новоселье по соседству
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Жители «хрущевки» справили новоселье по соседству 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Переселения по программе реновации начались в Западном округе столицы. Вчера «ВМ» пообщалась с жительницей дома № 16 по улице Гжатской, которая на прошлой неделе получила ключи от новой квартиры и уже начала обживаться.
Все пионеры программы реновации переезжают в дома, возведенные буквально по соседству со старым жильем.
И если дом для участников реновации на 5-й Парковой улице находится всего в трехстах метрах от расселяемой «хрущевки», то новоселы пятнадцатиэтажки на Гжатской улице и вовсе продолжат гулять с детьми в том же дворе, что и раньше.
Одной из первых в Западном округе переехала пенсионерка Галина Могутнова. Впереди майские праздники, в которые Галина Васильевна планирует перевезти мебель и окончательно «осесть» на новом месте.
— Уже купила кухонный гарнитур, — рассказывает Могутнова. — Плита очень хорошая, буду на ней свое фирменное блюдо готовить — харчо. Пирожки очень люблю печь, всегда всех соседей угощала.
Площадь новой кухни — 9 квадратных метров, вдвое больше старой. Общая жилплощадь увеличилась примерно на 14 квадратов. Для «двушки» это ощутимо. Галина Могутнова живет одна, из домашних — только кошка.
— Квартира хорошая, но когда из старой буду уезжать — все равно буду скучать. Как-никак вся жизнь в ней прошла, — говорит она, глядя в окно на соседние пятиэтажки.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Левкин, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы:
— Мы накопили знания и практический опыт при реализации предыдущей программы сноса домов первого периода индустриального домостроения. Но программа реновации только немного похожа на свою предшественницу. По факту мы должны выйти на совершенно иной уровень качества технологических решений.
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