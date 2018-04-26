Компания Nissan улучшила условия программ по лизингу Nissan и Datsun

Компания Nissan улучшила условия лизинговых программ для корпоративных клиентов.

Как указано в сообщении компании, распространенном в четверг, 26 апреля, с 9 апреля 2018 года процентные ставки по программам «Nissan Лизинг» и «Datsun Лизинг» снижены на 2 процентных пункта. В рамках данных программ корпоративные клиенты могут приобрести в лизинг любой автомобиль из модельного ряда Nissan и Datsun на срок от 12 до 60 месяцев с первоначальным взносом от 10% до 49%.

В том числе теперь клиенты могут воспользоваться программой с нулевым удорожанием при авансе от 20% и сроке лизинга один год. До этого программа была доступна при авансе от 30%.

В рамках новых условий ежемесячный платеж, например, за Nissan Qashqai составит от 13 270 рублей, за Nissan X-Trail — от 16 750 рублей, за Datsun on-DO — от 5 700 рублей (как следует из уточнений в сообщении компании, аванс в этом случае составит 49%, процентная ставка — 19,5% годовых, срок лизинга — 60 месяцев).