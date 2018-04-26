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В Воронеже жильцы дома постройки начала ХХ века больше недели живут без газа
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В Воронеже жильцы дома постройки начала ХХ века больше недели живут без газа 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Голубое топливо отключили после пожара в одной из квартир.
Жители дома по улице Пирогова больше недели живут без газа. Готовят и греют воду, чтобы искупаться, на электрических плитках. Голубое топливо отключили после пожара в одной из квартир. Здание осмотрели специалисты и вынесли вердикт — пользоваться газовыми водонагревателями собственники вообще не имели права. В доме постройки начала ХХ века нет необходимой вытяжки. Продукты сгорания выходят через кирпичные каналы, которые невозможно прочистить и проверить тягу. По словам жителей, газовщики несколько раз обследовали здание, но тогда никаких вопросов и претензий у них не возникало. — Мы же не специалисты, мы же не знаем, специалисты ходят, газовщики ходят. По вентиляции никто ни разу не приходил. Мы владеем квартирой с 2002 года. За это время они были один, может, два раза. Это хорошо, что обошлось пожаром только в нашей квартире, что никто не угорел, что я тут с детьми не угорела, — рассказала жительница дома №52 по ул. Пирогова Оксана Слюнина. Директор управляющей компании объясняет: чтобы сделать вентиляционные каналы, нужен капитальный ремонт. Но дом стоит в очереди не раньше 2020 года. Если собственники хотят вернуть газ в квартиры раньше этого срока, им придется демонтировать газовые колонки. И заменить их, например, электрическими водонагревателями. Жители боятся, что не выдержит ветхая проводка. Но коммунальные службы это, кажется, не волнует. — Вопрос о проводке тоже ложится не на плечи управляющей компании. Это всё-таки капитальный ремонт. Управляющая компания не в силах поменять всю проводку. Мы будем делать всё, что от нас зависит, чтобы помочь жителям. Но жители в свою очередь тоже должны предпринимать действия, чтобы обеспечить безопасность, — отметил директор «УК Советского района» Павел Матросов.
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