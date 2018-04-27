В 2018 году посевная площадь земель в Подмосковье превысит 580 тыс. га

Посевная площадь земель на территории Московской области в текущем году превысит 580 тысяч гектаров, что является рекордным показателем за последние годы, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Старт посевной кампании прошел в третьей декаде апреля. За две-три недели в регионе планируется провести основной сев. На время проведения посевной кампании в регионе создали 34 оперативных штаба. Их сотрудники занимаются сбором комплексной информации для принятия оперативных решений и координации деятельности аграриев.

«В этом году посевная площадь земель в регионе превысит 580 тысяч гектаров. Это рекордный показатель за последние 12 лет. В 2017 году сельскохозяйственные производители обработали 540 тысяч гектаров в Подмосковье. Это касается всех культур — зерновых, картофеля и овощей», — говорится в сообщении.

До начала посевной кампании подготовлено более 8 тысяч единиц сельхозтехники. Всего на территории Московской области зарегистрировано 925 предприятий агропромышленного комплекса, для техники которых в каждом районе работают специализированные ремонтные предприятия и мастерские.

Площадь посева яровых зерновых и зернобобовых культур, по предварительным прогнозам, увеличится на 4,4 тысячи гектаров, а технических культур — горчицы и рапса на 5,3 тысячи гектаров. Яровые планируется засеять на территории общей площадью в 226,2 тысячи гектаров, что составляет 111% от уровня прошлого года. Площадь посева кормовой кукурузы вырастет на 3,7 тысячи гектаров, а однолетних трав — на 13,3 тысячи гектаров.