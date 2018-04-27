Ввод многоквартирных домов застройщиками в РФ за январь-март 2018 года уменьшился на 12,0% (графики) 

Объемы ввода многоквартирных домов за первый квартал снижаются третий год подряд. Последний раз такой объем ввода жилья застройщиками в первом квартале были зафиксирован в 2014 году. Объемы ввода жилья застройщиками в первом квартале снижаются третий год подряд после пиковых значений в 2016 году (9,3 млн м²). Объем ввода за январь-март по сравнению с 2016 годом упал на 21,2%. Последний раз такие низкие показатели ввода застройщиками в первом квартале были зафиксирован в 2014 году. В марте 2018 года в РФ застройщиками введено 2,4 млн м² многоквартирных домов, что на 12,7% или на 0,4 млн м² меньше аналогичного значения за тот же период 2017 года. Отставание от темпов ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к предыдущему году наблюдается в РФ третий месяц подряд. За январь-март 2018 года доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в РФ составила 46,5%, что на 16,8 п.п. меньше аналогичного значения за тот же период 2017 года. В марте 2018 года доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в РФ составила 44,1%, что на 12,2 п.п. меньше аналогичного значения за тот же период 2017 года.