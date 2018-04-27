Ещё
Ввод многоквартирных домов застройщиками в РФ за январь-март 2018 года уменьшился на 12,0% (графики)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ввод многоквартирных домов застройщиками в РФ за январь-март 2018 года уменьшился на 12,0% (графики) 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Объемы ввода многоквартирных домов за первый квартал снижаются третий год подряд. Последний раз такой объем ввода жилья застройщиками в первом квартале были зафиксирован в 2014 году. Объемы ввода жилья застройщиками в первом квартале снижаются третий год подряд после пиковых значений в 2016 году (9,3 млн м²). Объем ввода за январь-март по сравнению с 2016 годом упал на 21,2%. Последний раз такие низкие показатели ввода застройщиками в первом квартале были зафиксирован в 2014 году. В марте 2018 года в РФ застройщиками введено 2,4 млн м² многоквартирных домов, что на 12,7% или на 0,4 млн м² меньше аналогичного значения за тот же период 2017 года. Отставание от темпов ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к предыдущему году наблюдается в РФ третий месяц подряд. За январь-март 2018 года доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в РФ составила 46,5%, что на 16,8 п.п. меньше аналогичного значения за тот же период 2017 года. В марте 2018 года доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в РФ составила 44,1%, что на 12,2 п.п. меньше аналогичного значения за тот же период 2017 года.
Единый реестр застройщиков: последние новости
Росфинмониторинг поможет ДОМ.РФ отслеживать финансовую деятельность застройщиков Первым застройщиком, который начал работать со счетами эскроу, стала компания Брусника Росреестр: количество регистраций ДДУ в первом квартале 2018 года опережает темпы 2017 года на 11% (графики)
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве101
Поставим Макаревича на место951
Кореи помирились
Мы должны «дожать» Россию56
Майские пенсии доставят по особому графику74
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение