Строительство сырного кластера в Подмосковье начнется в этом году 

В Дмитровском районе Московской области в этом году начнется строительство сырного кластера, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«В этом году начинается большой проект по строительству сырного кластера в Дмитровском районе», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».
Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин доложил губернатору, что на данный момент разработаны практически все проектные решения по инженерной инфраструктуре кластера.
«Более пяти инвесторов готовят документы для подачи в правительство для предоставления земельных участков по процедуре льготного выделения земли», — добавил Разин.