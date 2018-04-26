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Строительство сырного кластера в Подмосковье начнется в этом году
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Строительство сырного кластера в Подмосковье начнется в этом году 

РИАМО 18 минут назад
Фото: РИАМО
В Дмитровском районе Московской области в этом году начнется строительство сырного кластера, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«В этом году начинается большой проект по строительству сырного кластера в Дмитровском районе», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».
Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин доложил губернатору, что на данный момент разработаны практически все проектные решения по инженерной инфраструктуре кластера.
«Более пяти инвесторов готовят документы для подачи в правительство для предоставления земельных участков по процедуре льготного выделения земли», — добавил Разин.
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