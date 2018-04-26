Строительство сырного кластера в Подмосковье начнется в этом году

В Дмитровском районе Московской области в этом году начнется строительство сырного кластера, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев «В этом году начинается большой проект по строительству сырного кластера в Дмитровском районе», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье» Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин доложил губернатору, что на данный момент разработаны практически все проектные решения по инженерной инфраструктуре кластера. «Более пяти инвесторов готовят документы для подачи в правительство для предоставления земельных участков по процедуре льготного выделения земли», — добавил Разин.