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В Сочи сносят два самостроя, еще один на очереди
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В Сочи сносят два самостроя, еще один на очереди 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
В Сочи усиливают контроль по пресечению незаконного строительства. Сведения о выявленном незаконном объекте с признаками многоквартирного дома, сразу же передаются в правоохранительные органы и департамент по надзору в строительной сфере. Собранная информация становится основной обращений в суды на блокировку сайтов, где предлагается незаконная недвижимость, исков о запрете на привлечение средств граждан. Формируются дела не только против застройщиков, но и госрегистраторов недвижимости, а также экспертов, выдавших заключения. — Один из примеров — дом на ул. Целинной, застройщик Манукян. Фактически, это узаконенный шестиэтажный дом. Имеется заключение эксперта, что здание соответствует всем требованиям. При этом наша проверка показала, что дом не подключен к электро— и водоснабжению, завершающая стадия строительства не выполнена. Сегодня дело вернулось в апелляционную инстанцию. Мы дадим правовую оценку заключению эксперта по статье уголовного кодекса «Заведомо ложные показания», — сказал прокурор Центрального района Алексей Козачек. С начала года в Сочи проведено 155 проверок соблюдения земельного законодательства. Подано 168 исков о сносе самоволок. Из них 42 — объекты с признаками многоквартирных домов. Готовятся иски еще по трем объектам. В 2018 году судами уже рассмотрено 102 дела, вынесено 60 решений о сносе незаконных зданий. — Сейчас продолжается снос двух домов в Адлере. Готовятся документы еще по одному объекту. И мы будем продолжать эту работу. Каждый нерадивый застройщик будет отвечать по закону, — подчеркнул глава Сочи Анатолий Пахомов. Всего в производстве у приставов находится 807 дел о сносе. Более 100 — это многоквартирные дома, сообщает пресс-служба администрации города.
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