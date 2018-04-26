В 2018 году в Мордовии капитально отремонтируют 148 домов 

Как отметил в послании к депутатам Госсобрания республики глава РМ Владимир Волков, чтобы отпущенные на эти цели средства были использованы строго по назначению и максимально эффективно, при разработке сметы и контроле работ необходимо обеспечить участие представителей собственников и нанимателей жилья.
— Правительству, администрациям муниципалитетов следует иметь в виду, что московский опыт реновации жилья может быть перенесен на другие регионы, — подчеркнул Владимир Волков. — Документ будет разрабатываться в Госдуме с учетом ситуации в субъектах. Наши депутаты должны принять самое активное участие в этом процессе. А учитывая, что под реновацию прежде всего попадут регионы, которые выполнили программу по переселению людей из аварийного жилья, мы можем реально претендовать на участие.
Кстати
В 2018 году в Мордовии будет построено 333 тысячи квадратных метров жилья, в том числе 240 тысяч квадратных метров стандартного жилья.