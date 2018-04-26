Мост через Волгу в Дубне строят с опережением графика 

Строительство моста через Волгу в подмосковной Дубне идет с опережением графика, сейчас строители монтируют металлоконструкции, сообщил в четверг глава Дубны Максим Данилов.
О ходе строительства моста Данилов отчитался перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым в эфире телеканала «360° Подмосковье».
«С мостом сроки опережаем, из 15 тысяч тонн металлоконструкций смонтировано 12 тысяч тонн», — сказал Данилов.
Он отметил, что над сушей все мостовые пролеты уже смонтированы.
«Я очень надеюсь, что мы ударными темпами завершим этот знаковый для Подмосковья объект», — добавил Воробьев.
Мост соединит две части Дубны, разделенные рекой, тем самым ликвидирует разобщенность территорий и значительно улучшит транспортную ситуацию в городе.
Строительство объекта осуществляется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из федерального бюджета и дорожного фонда региона. Заказчиком строительства выступает ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства», подрядчиком — ПАО «Мостотрест».