Мост через Волгу в Дубне строят с опережением графика

Строительство моста через Волгу в подмосковной Дубне идет с опережением графика, сейчас строители монтируют металлоконструкции, сообщил в четверг глава Дубны Максим Данилов

«С мостом сроки опережаем, из 15 тысяч тонн металлоконструкций смонтировано 12 тысяч тонн», — сказал Данилов.

Он отметил, что над сушей все мостовые пролеты уже смонтированы.

«Я очень надеюсь, что мы ударными темпами завершим этот знаковый для Подмосковья объект», — добавил Воробьев.

Мост соединит две части Дубны, разделенные рекой, тем самым ликвидирует разобщенность территорий и значительно улучшит транспортную ситуацию в городе.